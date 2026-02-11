لاعبا " أبوظبي للقوس والسهم"و" الثقة" ينافسان على اللقب الدولي الأول في الماسترز

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ يشارك كل من علي المري لاعب نادي أبوظبي للقوس والسهم، وأحمد النقبي لاعب نادي الثقة للمعاقين، في منافسات القوس والسهم لأصحاب الهمم المقامة حالياً في ملعب الكريكت ضمن ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق اللقب الدولي الأول في مشواره مع اللعبة ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وأكد اللاعبان أنه على الرغم من حداثة انضمامهما إلى رياضة القوس والسهم، فإن الاستعداد لهذا الحدث العالمي بدأ منذ أشهر طويلة عبر برامج تدريبية مكثفة ومعسكرات متواصلة، في خطوة تعكس حجم الطموح والإصرار على تقديم أفضل مستوى ممكن في البطولة.

وقال علي المري، لاعب نادي أبوظبي للقوس والسهم: "بدأت مسيرتي مع القوس والسهم قبل عامين فقط، وقبلها مارست ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي المتحركة ورفع الأثقال، لكن القوس والسهم كانت الأنسب بالنسبة لي، هي رياضة ممتعة تجمع بين الصبر والتركيز والقوة البدنية، كما أنها لا تحدد بعمر معين، وهذا ما جذبني إليها".

وأضاف: "فخور بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتمثل البطولة الكثير بالنسبة لي..هدفي مواصلة المشوار في جميع أدوار المنافسات والوقوف على منصة التتويج، خاصة في ظل الدعم المستمر الذي نحظى به، ونطمح مستقبلاً للوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس".

وأشار المري إلى أن المشاركة جاءت برغبة شخصية وشغف كبير بالرياضة، لافتاً إلى أنه خاض تحديات رياضية سابقة، أبرزها مشاركته في بطولة دولية للتنس بلندن عام 1996 حيث حقق التصنيف العاشر قبل أن تبعده الإصابة، مؤكداً أن القوس والسهم تمثل بداية جديدة نحو تحقيق الإنجازات.

من جانبه، قال أحمد النقبي لاعب نادي الثقة للمعاقين:"شاركت في البطولة برغبة كبيرة لتمثيل الدولة وتشريفها، خاصة مع وجود لاعبين من مختلف دول العالم، ما يزيد قوة المنافسة.. إذ انطلقت في القوس والسهم قبل 3 إلى 4 سنوات بعد نصيحة أحد الأصدقاء، وشاركت في بطولات دولية ومحلية عدة".

وأضاف: "في بداياتي شاركت في بطولة واحدة ولم أوفق، لكنني حققت لاحقاً مراكز مشرفة على المستوى المحلي بشكل دائم.. خضنا معسكرات تدريبية مكثفة، وتدربت مرتين يومياً طوال الأسبوع لمدة شهرين، مع ضغط كبير في المعسكرات خلال الفترة الأخيرة، لكن الإصرار والعزيمة كانا حاضرين".

وأكد النقبي أن رياضة القوس والسهم لأصحاب الهمم شهدت تطوراً وانتشاراً ملحوظين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الطموح يتواصل لتحقيق نتائج أكبر مستقبلاً وإبراز قدرات أصحاب الهمم على الساحة العالمية.