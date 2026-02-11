عمار بن حميد يشهد لقاء "عجمان ون" احتفاء بمرور 10 أعوام على التحول الرقمي بالإمارة

عجمان في 11 فبراير / وام / برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نظمت دائرة عجمان الرقمية لقاءها الإستراتيجي "عجمان ون – مستقبل واحد.. مستقبل واعد"، احتفاء بمرور عشر سنوات على مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، ومسار متكامل من العمل الحكومي المشترك، الذي أسهم في إعادة تعريف تجربة الخدمات الحكومية في الإمارة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن التحول الرقمي في إمارة عجمان يمثل خياراً إستراتيجياً طويل المدى، يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط حياة الناس، وقال سموه إن الاستثمار في التحول الرقمي هو استثمار في الإنسان، وفي مستقبل أكثر مرونة واستدامة، تقوده رؤية واضحة ودعم قيادي مستمر.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية التخطيط بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

وشكل اللقاء منصة لاستعراض مسيرة التحول الرقمي في الإمارة على مدى عشرة أعوام، منذ إطلاق مبادرات الرقمنة الأولى، وصولاً إلى تطوير خدمات حكومية أكثر تكاملاً واستباقية، انعكست آثارها الإيجابية على جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية لم يكن نتاج جهود فردية، بل ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً أعمق نحو نماذج حكومية أكثر استباقية، تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقوم على الثقة والشراكة مع مختلف الجهات.

وتضمن اللقاء استعراضاً لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتسليط الضوء على التوجهات العالمية في المجال الرقمي، إلى جانب مناقشة ملامح المرحلة القادمة من إستراتيجية دائرة عجمان الرقمية، وما تحمله من تركيز على تطوير التجربة الحكومية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من البيانات، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وربط التقنية بالأثر الإنساني المباشر.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن رحلة التحول الرقمي في عجمان لم تكن رحلة تقنية بحتة، بل مسار تغيير في الفكر والمنهج، انتقلت فيه الحكومة من رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميم التجربة الحكومية بالكامل، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمثل امتداداً لعمل تراكمي بني على الثقة، والتعاون، والالتزام بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع.

ويأتي اللقاء ليؤكد التزام دائرة عجمان الرقمية بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع شركائها، لصناعة مستقبل رقمي أكثر كفاءة ومرونة، يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويضع الإنسان في قلب التحول، ويترجم الرؤية إلى أثر ملموس في حياة الناس.

واختتم اللقاء بتكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتأكيداً على أن ما تحقق خلال العقد الماضي يشكل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين المستمر.