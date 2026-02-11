ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026" .. منافسات الجوجيتسو تنطلق غداً تجسيداً لروح الاستدامة الرياضية

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / تنطلق غداً منافسات الجوجيتسو ضمن برنامج "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"، لتجسد رسالة الرياضة بأنها ليست لمرحلة عمرية محددة، بل أسلوب حياة متجدد يعكس روح العزيمة والاستمرارية.

وتقام المنافسات في "مبادلة أرينا" على مدار يومي الخميس والجمعة، بينما أجريت مساء اليوم الأربعاء إجراءات الوزن الرسمية للاعبين من الأحزمة الأبيض والأزرق لمختلف الفئات العمرية فوق 30 عاماً، على أن تنطلق يوم الخميس الأدوار التمهيدية والنهائيات لهاتين الفئتين من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً، يليها حفل التتويج.

وفي اليوم ذاته تُستكمل إجراءات الوزن الرسمية لفئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، لتتواصل المنافسات يوم الجمعة بإقامة الأدوار التمهيدية والنهائيات لهذه الفئات، واختتامها بحفل تتويج الأبطال، في مشهد يعكس استمرارية التحدي وروح المشاركة التي تميز "ألعاب الماسترز".

ويمثل حضور رياضة الجوجيتسو في ألعاب الماسترز بعداً خاصاً، باعتبارها من أكثر الرياضات ارتباطاً بمفهوم الاستدامة البدنية والذهنية، لما تتطلبه من لياقة وصبر وانضباط، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها ألعاب الماسترز، وتنسجم مع رؤية الإمارات في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة النشط في المجتمع.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن حضور رياضة الجوجيتسو في ألعاب الماسترز يحمل دلالة خاصة، لأنه يعبّر بوضوح عن استمرارية الرياضة عبر مختلف مراحل العمر، مشيراً إلى أن ما نراه في هذه المنافسات يثبت أن الشغف الرياضي لا يرتبط بسن معيّنة، بل يمكن أن يظل حيّاً ومتجدداً، وأن الرياضة قادرة على أن ترافق الإنسان كجزء من نمط حياته وصحته وتوازنه اليومي، لتصبح ممارسة مستمرة وليست محطة عابرة.

وأضاف أن منافسات الجوجيتسو تنسجم مع أهداف ألعاب الماسترز في تعزيز نمط الحياة النشط، وإبراز الرياضة كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات، حيث لا تمثل النتائج غاية بحد ذاتها، بل تُعد المشاركة والتجربة والالتقاء الإنساني هي القيمة الأسمى.

ويشارك في المنافسات عدد من أبرز اللاعبين على الساحة المحلية، في مقدمتهم البطل العالمي فيصل الكتبي، بما يحمله من رمزية كبيرة في رياضة الجوجيتسو الإماراتية، ليمنح الحدث بعداً ملهماً يجسد معنى الاستمرارية والالتزام عبر السنوات، ويعكس مسيرة رياضية أصبحت مصدر إلهام للأجيال.

ومع تواصل النزالات وتتويج الفائزين، تتجلى الصورة الأبرز في الحضور الملهم للاعبين الذين يؤكدون أن الرياضة تبقى جزءاً أساسياً من حياة الإنسان، وأن الجوجيتسو تواصل في أبوظبي سرد قصة التميز والإصرار على بساط المنافسة، ضمن حدث يعكس ريادة الإمارات وتميزها في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.