وزير دولة للشؤون الثقافية في البرتغالي مجمع القرآن الكريم بالشارقة صرح ثقافي عالمي

الشارقة في 11 فبراير/ وام / أكّد معالي البيرتو فيرناندو سانتو، وزير دولة للشؤون الثقافية في جمهورية البرتغال أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة مثال استثنائي على المزج بين التقاليد والحداثة وقال إنه أمر مثير للإعجاب وإن أي شخص لا تربطه بالقرآن الكريم أي صلة سيُعجب به بالتأكيد وبتقاليدكم وبالتاريخ الذي يحيط بكل ذلك فالمجمع صرح ثقافي عالمي باهر.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم لمجمع القرآن الكريم في الشارقة، يرافقه سعادة وفيرناندو دوراي فيجيرينهاس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة ، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وسعادة أبوبكر الكندي مدير المعهد وكان في استقبالهم سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم وعدد من مديري الإدارات.

واطلع معاليه ومرافقوه خلال جولة في المتاحف القرآنية علىى تاريخ كتابة المصحف ونوادر مخطوطاته التي تسرد تاريخ القرآن الكريم وأنواع الخطوط العربية إضافة إلى مصاحف دول العالم الرسمية والمترجمة إلى لغات عدة ومنها اللغة البرتغالية إلى جانب كسوة الكعبة المشرفة.

وثمّن معالي البيرتو فيرناندو سانتوس جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة العلمية والثقافية والتراثية الكبيرة وسعي سموّه الحثيث لتوثيق المخطوطات والوثائق التاريخية المختلفة وحفظها مؤكداً أن الشارقة تقدم تجربة ثقافية عالمية.

يذكر أن زيارة معالي البيرتو فيرناندو سانتوس لإمارة الشارقة تأتي بمناسبة اختيار البرتغال ضيفَ شرف للدورة الثالثة والعشرين من أيام الشارقة التراثية التي تقام في منطقة قلب الشارقة وتستمر حتى 15 فبراير الحالي.