جهات الشارقة الحكومية تنجز 2.8 مليون معاملة رقمية و30 مليون تبادل بيانات عام 2025

الشارقة في 11 فبراير/ وام / كشفت دائرة الشارقة الرقمية أن الجهات الحكومية في الإمارة أنجزت أكثر من 2.8 مليون معاملة رقمية خلال عام 2025 بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2024 في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التحول نحو التكامل الحكومي الرقمي، مشيرة إلى أن عدد عمليات تبادل البيانات الوقتية عبر المنصات الحكومية تجاوز 30 مليون عملية بما يعكس مستوى الترابط بين الجهات وسرعة تدفق المعلومات لخدمة المتعاملين.

وأوضحت الدائرة أنه تم تمكين أكثر من 25 ألف موظف عبر البرامج والأنظمة الرقمية الحديثة لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية إلى جانب نجاحها في ربط أكثر من 65% من الجهات الحكومية المركزية بالشبكة الحكومية الموحدة بما يدعم بناء منظومة حكومية مترابطة تعمل بكفاءة وتكامل.

جاء ذلك خلال "ملتقى الشارقة للتكامل الرقمي" الذي نظمته دائرة الشارقة الرقمية اليوم تحت شعار "معاً نشكل مستقبلنا الرقمي" في نادي الشارقة للغولف والرماية بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير الدائرة ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية في الإمارة وترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء منظومة رقمية مستدامة محورها الإنسان.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن التكامل الرقمي يمثل انتقالاً واعياً ومدروساً من الحديث عن التحول الرقمي إلى ترسيخه كنهجٍ مستدام للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقوم على تكامل في الرؤية والجهود بما ينعكس أثراً حقيقياً في حياة الناس ويقود إلى حكومة أكثر كفاءة واستجابة للمستقبل.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت رحلة مليئة بالعمل والتجربة والتعلّم أُنجز خلالها الكثير وأسهمت في ترسيخ قناعة بأن النجاح الحقيقي لا تصنعه جهة واحدة بل منظومة متكاملة تؤمن بأن التحول الرقمي مسؤولية مشتركة، معرباً عن شكره لجميع الجهات على ما بذلته من جهود وما أبدته من روح الفريق الواحد وعلى الأثر الذي تحقق على مستوى الخدمات والتجارب الحكومية.

وأضاف أن توجهات المرحلة المقبلة تستند إلى 6 رسائل واضحة تشكّل إطار العمل ومرجع الأولويات تبدأ بتوحيد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي على مستوى حكومة الشارقة بما يعزز تكامل الجهود وتسارع النتائج ويجعل تجربة المتعامل أكثر وضوحاً وإنسيابية.

وتحدث عن أهمية توفير بنية تحتية رقمية مشتركة تُسرّع الإنجاز وتشمل السحابة الحكومية والشبكات والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن البيانات تمثل لغة التكامل الرقمي ما يتطلب تطوير منصات ومعايير لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

من جانبها سلطت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي الضوء على إنجازات عام 2025 باعتبارها تأسيساً لمرحلة التكامل في العام الحالي وقالت: نحن نطوّر أدواتنا باستمرار منطلقين من إدراكٍ واعٍ بأن التكامل الرقمي ليس مبادرة مؤقتة ولا مشروعاً ينتهي بتاريخ استحقاق بل رحلة مستمرة ترافقنا على امتداد المسيرة، وهدفنا من ذلك هو أن يشعر المتعامل بأن الحكومة تعمل في انسجام وتناغم من أجله وأن يجد الخدمة بسهولة وبلا تعقيد وبثقة عالية وأن تبقى الشارقة كما عهدناها دائماً مدينة السعادة والطمأنينة والتقدم.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان "التكامل الرقمي: منظومة واحدة أثر مضاعف" قدمها المهندس ماجد المظلوم مستشار في في دائرة الشارقة الرقمية سلّطت الضوء على المحاور الرئيسية للتكامل الرقمي إلى جانب استعراض قصص نجاح وطنية عكست أثر التكامل على مستوى الخدمات والأداء كما قُدمت دائرة الشارقة الرقمية عروض تنفيذية لمشاريع 2026 في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في دلالة واضحة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ المتكامل.

وشهد الملتقى تكريم الجهات الرائدة في تبنّي خدمات البنية التحتية الرقمية تقديراً لدورها في دعم مسيرة التكامل الرقمي وذلك ضمن ثلاث فئات هي فئة الجهة التي اعتمدت منصة الشارقة الرقمية كواجهة لجميع خدماتها الرقمية وفئة الجهات التي تميّزت بسرعة الاستجابة وأظهرت التزاماً واضحاً بمواءمة استراتيجياتها المؤسسية مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 وفئة الجهات الأكثر تبنّياً للمكنات والبنية التحتية الرقمية كما تم تكريم الجهات التي استعرضت أبرز قصص النجاح في تحسين.

وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية جرى خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم مع "مركز محمد بن راشد للفضاء" في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع تحقيق مستهدفات الإمارة الرقمية.