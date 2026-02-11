"دبي الطبية "تعلن توسيع منظومتها في مجالي طب الصحة المستدامة والحلول الدوائية المتقدمة

دبي في 11 فبراير/ وام / أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن توسيع نطاق خدماتها في مجالي طب الصحة المستدامة والحلول الدوائية المتقدمة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي دبي - 2026 المقام في "مدينة إكسبو"، بما يؤكد مجدداً نضج وتكامل منظومتها للرعاية الصحية.

ويتضمن هذا التوسّع برنامج رعاية وقائية جديداً لتعزيز الصحة المستدامة، إلى جانب إطلاق منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للصيدلية التركيبية عن بعد توفر خدمة تركيب الأدوية، ما يوسّع مسارات الرعاية الصحية المخصّصة ضمن منظومة مدينة دبي الطبية، مع التركيز على تعزيز العافية طويلة الأمد، والحوكمة السريرية، والطب الدقيق.

وتعكس هذه الإضافات تنامي دور مدينة دبي الطبية كوجهة رعاية صحية تلبي متطلبات المستقبل وتواكب التحولات العالمية في تطور تقديم الخدمات وتخصيصها وتوسيعها.

وقال راشد أحمد العوضي، مدير إدارة العقارات في سلطة مدينة دبي الطبية: نحرص على توفير المقومات المادية والتشغيلية الداعمة للجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية ويعكس التوسّع في الخدمات التي تركز على تعزيز الصحة المستدامة، إلى جانب اعتماد نماذج حلول دوائية متقدمة، مثل المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للصيدلية التركيبية عن بُعد، استمرار تطور بنيتنا التحتية لتواكب متطلبات الرعاية التخصصية الدقيقة ومن خلال توفير مشاريع متكاملة ومرافق متخصصة تلبي الغرض التشغيلي، فإننا ندعم مزودي خدمات الرعاية الصحية للعمل بكفاءة، والتوسّع بشكل مدروس، وتحقيق نتائج عالية الجودة تعزز منظومة مدينة دبي الطبية.

وفي إطار هذا التوسّع، تعمل عيادة بروتو كلينيك على تعزيز محفظة مدينة دبي الطبية في مجال طب الصحة المستدامة والرعاية الوقائية، من خلال إطلاق برامج مخصصة قائمة على أسس علمية ضمن المنظومة.

وتهدف هذه البرامج إلى إطالة العمر الصحي وتحسين جودة الحياة، عبر دمج قدرات التشخيص المتقدمة، وعلم الجينوم، وطب أنماط الحياة، والرصد الصحي المستمر، لتقديم مسارات علاجية عالية التخصيص.

ويكتسب طب الصحة المستدامة دوراً متزايداً في صياغة إستراتيجيات الرعاية الصحية عالمياً، في ظل ارتفاع أعمار السكان وتنامي الطلب على نماذج الرعاية الوقائية والمخصصة لإدارة الصحة على المدى الطويل.

ومن خلال توسيع محفظتها في هذا المجال، عن طريق عيادة بروتو كلينيك، ترسخ مدينة دبي الطبية مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية الوقائية والمواكبة للمستقبل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وسام عضاضة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عيادة بروتو كلينيك: يتطلب طب الصحة المستدامة الانتقال من علاج المرض بعد ظهوره إلى نهج وقائي قائم على الأدلة السريرية ومصمم خصيصاً لكل مريض ونجمع في بروتو كلينيك بين التشخيصات المتقدمة، وعلم الجينوم، وطب نمط الحياة لتقديم مسارات مخصّصة لتعزيز الصحة المستدامة تُسهم في إطالة العمر الصحي وتعزيز العافية على المدى الطويل، مستندين إلى خبرة تمتد إلى عشر سنوات من الممارسة السريرية متعددة التخصصات. ويتيح لنا العمل ضمن منظومة مدينة دبي الطبية تقديم هذه البرامج في بيئة منظمة وداعمة للابتكار، تضمن أعلى معايير الرعاية السريرية.

وأطلقت مدينة دبي الطبية خلال المعرض منصة The Formula، أول منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للصيدلية التركيبية عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط، تم تطويرها ضمن المنظومة بهدف تعزيز الوصول إلى العلاجات الدقيقة والمخصصة.

وتجمع المنصة بين التحليلات السريرية القائمة على البيانات وتركيب الأدوية بمعايير جودة صيدلانية عالية، وأنظمة دعم القرار الطبي المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مسار رقمي متكامل وآمن.

وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن المرضى من الحصول على أدوية مركّبة حسب الطلب بجرعات مخصّصة، عبر رحلة علاجية شاملة تبدأ بالاستشارة الرقمية، مروراً بالتقييم السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى التركيبة الدوائية المخصصة، ووفق الضوابط المعتمدة.

كما توفر المنصة أدوات دعم متقدمة للأطباء، بما يضمن إعطاء الأولوية لقرارات الأطباء، مع توفير علاجات مخصّصة بكفاءة وأمان.

من جانبها، قالت أميرة يوسف، الرئيسة التنفيذية لشركة أكورن ريسيرش، والمؤسس المشارك لمنصة The Formula: يمثل إطلاق المنصة تحت مظلة منظومة مدينة دبي الطبية محطة مفصلية في مسار الرعاية الدوائية المخصّصة في المنطقة. فمن خلال الجمع بين التحليلات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات تركيب الأدوية وفق الضوابط المعتمدة، نضع معايير جديدة في وصف الأدوية المخصّصة وتحضيرها ومتابعتها، مع وضع سلامة المرضى والحوكمة السريرية في صميم نموذج العمل.