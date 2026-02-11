عمار بن حميد يشهد حفل تكريم الجهات الفائزة في تحدي "خدمات الجيل القادم" بحكومة عجمان

عجمان في 11 فبراير / وام / شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم حفل تكريم الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في برنامج تحدي "خدمات الجيل القادم" بحكومة عجمان، حيث قام الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، بتكريم الفائزين خلال ملتقى "عجمان ون" الذي نظمته الدائرة احتفاء بمرور عشر سنوات على مسيرة إمارة عجمان في التحول الرقمي، بعد أن تم الإعلان عن الجهات الفائزة أمس بحضور سموه.

ويأتي التكريم تتويجا لجهود الجهات المشاركة في التحدي، التي تمكنت من إلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، وترسخ ثقافة الكفاءة والمرونة والابتكار المؤسسي.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التحدي يجسد رؤية الإمارة في تطوير خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة وتأثيرا، تقوم على إعادة هندسة الإجراءات وقياس الأثر الفعلي في حياة الأفراد وقطاع الأعمال.

وقال سموه: نحن لا نطور الخدمات لمجرد التطوير، بل نسعى إلى إحداث فرق ملموس في تجربة المتعامل، وجعل رحلته مع الجهات الحكومية أكثر سلاسة وكفاءة؛ ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل جماعي وروح تنافس إيجابية بين الجهات.

وأشار سموه إلى أن إطلاق تحدي "خدمات الجيل القادم" في أبريل من العام الماضي جاء بهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل الحكومي، عبر تصميم خدمات استباقية، وتبني التقنيات الحديثة، وإعادة هندسة العمليات وفق أفضل الممارسات.

ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة، بما يتماشى مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" و"رؤية عجمان 2030"، ويعزز جودة حياة المجتمع.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن التحدي شكل منصة عملية لإعادة تعريف مفهوم الخدمة الحكومية، والانتقال من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على النتائج والأثر، وقال : عملنا بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء على توفير الأطر والمنهجيات الداعمة للجهات المشاركة، لضمان تحقيق مستهدفات التحدي، وترسيخ ثقافة قياس الأثر وإعادة هندسة العمليات داخل بيئة العمل الحكومي.

وأضاف أن النتائج التي تحققت تؤكد قدرة حكومة عجمان على تبني نماذج عمل أكثر مرونة واستجابة، ترتكز على التكامل المؤسسي واستخدام البيانات في صناعة القرار.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية بالإمارة.

وشمل التكريم الجهات الفائزة في مختلف فئات التحدي، حيث فازت دائرة البلدية والتخطيط بفئة "تصفير البيروقراطية" عن خدمة "تصديق عقد الإيجار التلقائي"، فيما حصدت دائرة التنمية الاقتصادية جائزة أفضل ابتكار في تصفير البيروقراطية عن خدمة "إصدار رخصة تجارية Business Go".

ونالت دائرة الموارد البشرية جائزة فئة "التجربة الشاملة" عن خدمة "إجازة الأبوة"، بينما فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بفئة "أفضل باقة حكومية متكاملة" عن خدمة "باقة تملك في عجمان".

كما حصلت هيئة المناطق الحرة بعجمان على جائزة فئة "الأثر الاقتصادي" عن خدمة "باقة تسجيل رخصة اقتصادية جديدة"، في حين نالت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة "الأثر الاجتماعي" عن خدمة "الكفالة الذكية"؛

وفي فئة "المتعامل المتعاون"، تم تكريم غاية عبيد المطروشي وناصر العبيدلي تقديرا لدورهما في دعم تطوير الخدمات الحكومية من خلال المشاركة الفاعلة وتقديم المقترحات التطويرية.