منافسة ثلاثية بين الشارقة والفتاة والوصل على صدارة طائرة "عربية السيدات"

الشارقة في 11 فبراير / وام / اشتعلت المنافسة على لقب الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 عقب ختام منافسات اليوم الرابع التي حملت مستويات فنية عالية ونتائج مؤثرة أعادت رسم مشهد الصدارة لتتجه الأنظار نحو جولة الحسم المرتقبة التي ستحدد هوية البطل في اللحظات الأخيرة من البطولة.

وشهدت صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضوراً جماهيرياً كبيراً تابع ثلاث مواجهات حافلة بالإثارة كان أبرزها فوز نادي الشبيبة البوشرية اللبناني على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (3-1) إلى جانب فوز الفتاة الكويتي على أكاد عنكاوا العراقي (3-0) وانتصار الوصل الإماراتي على تلدرة السوري بالنتيجة ذاتها.

وبنتائج اليوم الرابع اشتعلت المنافسة على لقب البطولة مع تقارب النقاط بين فرق القمة ليبقى الحسم مؤجلاً حتى الجولة الأخيرة المقررة غدا والتي تستهل بلقاء تلدرة السوري مع أكاد عنكاوا العراقي يليه لقاء الشبيبة البوشرية مع الوصل الإماراتي قبل أن تُختتم المنافسات بالمواجهة المرتقبة التي تجمع الشارقة الرياضي للمرأة مع الفتاة الكويتي في قمة حاسمة ستحدد بطل النسخة الحالية من البطولة.