ناشئة الشارقة تطلق النسخة الرابعة من ملتقى المراكز

الشارقة في 11 فبراير/ وام / أطلقت ناشئة الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع مساء اليوم النسخة الرابعة من ملتقى مراكز ناشئة الشارقة 2026 وتستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة في مركز ربع قرن للمهارات الحياتية وذلك في إطار حرصها على تقديم تجربة شبابية إبداعية لمنتسبيها تحمل في تفاصيلها مزيجاً من التحدي والاكتشاف وبناء الشخصية.

ويجسد الملتقى نهج ناشئة الشارقة في تصميم تجارب نوعية تتجاوز الأطر التقليدية لتفتح أمام المنتسبين آفاقاً رحبة لاكتشاف الذات وتعزيز المهارات الحياتية والعمل الجماعي بروح الفريق ضمن بيئة محفزة تجمع بين التعلّم بالممارسة والتحدي الميداني.

ويُشكّل الملتقى مساحة حرة تنبض بالحيوية حيث يجمع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية في برنامج حافل بالأنشطة التفاعلية والتحديات الجماعية والجلسات الملهمة التي تهدف إلى صقل مهاراتهم في التواصل الفعّال واتخاذ القرار وبناء الثقة بالنفس وتعزيز القيم في سياق عملي تطبيقي.

وتؤكد النسخة الرابعة من ملتقى مراكز ناشئة الشارقة سعي المؤسسة إلى الاستثمار الأمثل في طاقات الناشئة لإعداد وتمكين أجيال واعية ومؤثرة تمتلك الأدوات التي تمكّنها من خوض تحديات المستقبل بوعي وثقة والمساهمة الفاعلة لغدٍ مستدام.