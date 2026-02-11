"الامارات للدراجات الهوائية" ثالثاً في الترتيب العام بعد ختام طواف عمان

مسقط في 11 فبراير/ وام / أحرز آدم بيتس دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية المركز الثالث في الترتيب العام لطواف عمان، والذي اختتمت منافساته اليوم بالمرحلة الخامسة والأخيرة، والتي حل فيها رابعاً ليضمن المركز الثالث في الترتيب العام.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتواجد فيها آدم بيتس على منصة التتويج في طواف عمان بعدما أحرز لقب النسختين الماضيتين.

من جانبه توج كريستيان سكاروني دراج فريق استانا بلقب الطواف بعدما أحرز أحرز المركز الأول في المرحلة الخامسة والأخيرة، فيما حل زميله بالفريق كريستيان رودريجيز بالمركز الثاني في المرحلة والترتيب العام أيضاً.