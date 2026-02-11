"أوقاف دبي" و"جاد جلوبال" تتعاونان لتشييد مجمع الورقاء التجاري الوقفي

دبي في 11 فبراير/ وام / وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي اتفاقية تعاون مع شركة "جاد جلوبال" للتطوير العقاري تتولى بموجبها "جاد جلوبال" تطوير مشاريع استثمارية وقفية في الوقت الذي تدعم فيه هذه الشراكة إستراتيجية "أوقاف دبي" الرامية إلى تقديم مشاريع وقفية مستدامة تخدم قطاعات رئيسية في المجتمع وتعزز رفاهيته وتساهم في تحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد.

وتتولى شركة "جاد جلوبال" تشييد مجمع الورقاء التجاري "التطوير"على قطعة الأرض الواقعة في منطقة الورقاء الأولى بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 40 ألف قدم مربعة ومساحة مبنية تبلغ 17 ألفا و544 قدما مربعة ومساحة قابلة للتأجير تبلغ 15650 قدما مربعة.

ويتألف المشروع الوقفي من مبنى تجاري حديث يتكون من طابق أرضي عبارة عن وحدات تجزئة وخدمات قابلة للتأجير إلى جانب جميع مواقف السيارات والمرافق الخدمية بحيث يعود ريع الوقف على رعاية شؤون المساحد في دبي.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بتطوير مفهوم الأوقاف من خلال نماذج تنموية مبتكرة ومستدامة للاستثمار الوقفي بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز نتائج المشروعات الوقفية وتوسيع أثرها الايجابي.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال التعاون إلى تشييد مبنى تجاري وقفي يعود ريعه على شؤون المساجد في دبي بما ينسجم مع استراتيحية المؤسسة الرامية إلى توسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

من جانبه قال محمد الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة "جاد جلوبال" إن هذه الشراكة تمثل التزام "جاد جلوبال" بتقديم مشاريع عقارية تحقق قيمة اجتماعية مستدامة، وذلك من خلال دمج مبادئ العافية الشاملة في تصميم المساحات وتجربتها.

وأضاف أن العقارات لا تدعم جودة الحياة فحسب بل تدعم أيضا الأهداف الخيرية والمجتمعية الأوسع نطاقا للمؤسسات الوقفية وبمشاريع قيد التصميم والتطوير حالياً بقيمة تقارب 2.18 مليار درهم إماراتي تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة طويلة الأجل وتساهم في تعزيز نهج حديث ومسؤول لتشييد الأوقاف العقارية.

يذكر أن "أوقاف دبي" تواصل دورها الريادي في إعادة تعريف مفهوم "الوقف" في المنطقة من خلال استحداث قنوات مبتكرة وشاملة للتبرعات الخيرية وبفضل نهجها الاستشرافي تمكن "أوقاف دبي" الأفراد والمؤسسات من المساهمة وبطرق متنوعة في تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان استدامة الأثر الخيري.

ويرتكز نهج شركة "جاد جلوبال" في التطوير العقاري على مفهوم "العافية" الشاملة بما يضمن للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمقيمين تحقيق التوازن بين الجسد والعقل والروح، فضلاً عن تحقيق الرفاهية المالية على المدى الطويل.