اتحاد الهجن يفتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الماسترز "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / أعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن فتح باب التسجيل غداً لمدة يومين عبر موقعه، للمشاركة في سباق ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026"، التراثي السبت المقبل في المضمار الجنوبي بالوثبة، لمسافة 1.5 كلم.

وأكد في بيان له انطلاق السباق من 7 أشواط الساعة الثالثة عصرا، لفئات 20 و30 و50 عاما، بالإضافة إلى السيدات، وسط توقعات بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها.

وكشف الاتحاد عن إقامة مراسم تتويج الفائزين لجميع الفئات بعد اختتام المنافسات، وتقديم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى ميداليات الماسترز للمشاركين، وجوائز مالية للمراكز من الأول إلى العشرين.

وقال محمد عبدالله بن عاضد المهيري عضو اللجنة الفنية باتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إن مبادرة دولة الإمارات بإدراج الرياضات التراثية ضمن ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، إضافة نوعية تسهم في إبرازها، والاحتفاء بالتراث الإماراتي، وتقديمه للعالم في هذا الحدث الاستثنائي، بما يعزز إرث الهوية الإماراتية، وصونها وتعريف العالم بها.