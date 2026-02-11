"أبوظبي للشعر" يحتفي بالقصيدة العربية وإبداعات أصحاب الهمم

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / شهد اليوم الثالث لمهرجان أبوظبي للشعر 2026 برنامجا ثقافيا متنوعا جمع بين الأمسيات الشعرية والندوات الحوارية المتخصصة، في إطار الفعاليات التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث احتفاءً بالقصيدة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي.

واستهلت الفعاليات بـ"أصبوحة شعرية" لأصحاب الهمم على المسرح الشعري، في تجربة إنسانية وإبداعية أبرزت دور الشعر في التعبير عن الطموح والإرادة.

وفي المجلس الشعري، عُقدت ندوة بعنوان "القصيدة الوطنية بين المنبر والإعلام" تناولت العلاقة بين القصيدة الوطنية ودورها في الإعلام والثقافة المعاصرة.

كما عقدت جلسة بعنوان "من مرويات السيرة الهلالية في الإمارات" سلطت الضوء على حضور السيرة الشعبية في الذاكرة الثقافية المحلية.

وتواصل البرنامج الثقافي بجلسة حوارية حول برنامج المنكوس، حيث جرى استعراض تجربة البرنامج في الحفاظ على الموروث الشعري الشعبي.

واختُتمت الفعاليات الصباحية بندوة متخصصة حول الأدب الشعبي ودراسات المستقبل نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واستعرضت آفاق الدراسات التراثية والشعر الشعبي.

كما شهدت الفترة الصباحية من مهرجان أبوظبي للشعر مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للأطفال واليافعين، حيث نظّمت دائرة الثقافة والسياحة نشاطًا تفاعليًا بعنوان «أبيات من الصدفة» وهدف إلى تنمية مهارات اللغة والإبداع لدى الأطفال من خلال تكوين أبيات شعرية بطريقة عفوية وممتعة.