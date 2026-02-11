"قرية الأضواء" تقدم تجارب ترفيهية وفنية مميزة لزوار مهرجان الشارقة

الشارقة في 11 فبراير/ وام / تتحول معالم إمارة الشارقة مع انطلاق مهرجان أضواء الشارقة كل عام إلى لوحات فنية مضيئة تنبض بالحياة وتتجسد فيها تقنيات الإسقاط الضوئي المبتكرة ومقطوعات الموسيقى التصويرية المصممة خصيصاً لكل عرض والسرد البصري القصصي المستلهم من الثقافة المحلية والفنون الرقمية المعاصرة.

وفي عام 2026 تتوسع فعاليات مهرجان أضواء الشارقة لتشمل "قرية الأضواء" الوجهة العائلية النابضة التي تجمع بين المطاعم المتنوعة والمتاجر والأماكن الترفيهية والتجارب التفاعلية والتركيبات الضوئية المختلفة.

وتقع "قرية الأضواء" بجوار مبنى قاعة المدينة الجامعية وتستمر فعالياتها حتى 22 فبراير الحالي لتوفر للزوار مساحة للالتقاء قبل أو بعد عروض الأضواء الرئيسية أو لتكون وجهة مثالية لقضاء أمسية ممتعة ويواصل مهرجان أضواء الشارقة ترسيخ مكانته عاماً تلو الآخر لما يناله من إقبال واهتمام واسع جماهيرياً وإعلامياً مما يعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات السنوية المرتقبة في الإمارة.

ويشتهر مهرجان أضواء الشارقة بعروضه الضوئية الضخمة التي تُزيّن أبرز معالم الإمارة تبرز "قرية الأضواء" كوجهة متكاملة بذاتها تنبض بالحياة والمفعمة بالإبداع والموسيقى وتضم مجموعة مختارة من المتاجر والتجارب المتنوعة.

وتقوم القرية على مبدأ التنوع والشمول حيث تتيح للزوار استكشاف أكثر من 50 مشروعاً وطنياً للمأكولات والمشروبات ومتاجر البيع بالتجزئة بالإضافة إلى 25 متجراً يضم مزيجاً متنامياً من العلامات التجارية المُشاركة والمشاريع الوطنية المعروفة كما تشهد هذه الوجهة سنوياً إقبالاً متزايداً من أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحليين مما يُساهم في تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمهرجان من خلال دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص تجارية واعدة وتنشيط الحراك الاقتصادي على مستوى الإمارة.

ويُمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض ترفيهية ومنطقة ألعاب مُخصصة للعائلات بالإضافة إلى عروض الأضواء والتجارب التفاعلية عبر جميع أنحاء القرية ويعكس التنوع المتجدد في قائمة روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية مكانة القرية كمنصة لاستضافة المشاريع الناشئة إلى جانب العلامات الوطنية البارزة.

وتضم "قرية الأضواء" كذلك منطقة مخصصة للأطفال توفر مساحة نابضة بالمرح والألعاب ومناطق تفاعلية مصممة خصيصاً للزوار الصغار كما تشمل المنطقة ورش عمل وأنشطة تفاعلية مناسبة للعائلات تُشجع على الإبداع والتعلم والمشاركة الفعّالة لتمنح العائلات والأطفال أوقاتاً ممتعة وتجربة متكاملة ضمن أجواء المهرجان.