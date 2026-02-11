"الموارد البشرية برأس الخيمة" تستعرض إنجازات 2025 وتطلق ملامح إستراتيجية 2026

رأس الخيمة في 11 فبراير / وام / نظّمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة "حفل الحصاد 2025" ممثلة بفريق المؤسسة الاجتماعية، احتفاء بإنجازات العام وتكريماً للموظفين المتميزين بحضور سعادة سارة الزعابي المدير العام للدائرة في أجواء عكست ثقافة الإنجاز والتقدير المؤسسي.

وأكدت سارة الزعابي أن ما تحقق خلال العام هو ثمرة عمل تكاملي وروح فريق واحدة، مشيرة إلى أن الدائرة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد في إدارة رأس المال البشري، يتماشى مع توجهات حكومة رأس الخيمة ورؤيتها المستقبلية.

وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً استعرض أبرز محطات العام إلى جانب استعراض إنجازات الإدارات المختلفة، بما في ذلك إدارة السياسات والحوكمة وإدارة التخطيط والمواهب وإدارة التحول الرقمي وإدارة التعويضات وإدارة الاستقطاب والتوطين وإدارة الأداء والتطوير الوظيفي والخدمات المساندة ومكتب الاتصال المؤسسي ومكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات النوعية والمشاريع التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة "أنت تستاهل" التي تجسد ثقافة التقدير والتحفيز داخل الدائرة، وتكرّس قيم التميز وروح المبادرة والعمل بروح الفريق. كما تخللت الفعالية أنشطة تفاعلية عززت روح التعاون والتكامل بين مختلف الوحدات التنظيمية.

واختُتم الحفل باستشراف ملامح إستراتيجية 2026، في خطوة تعكس التزام الدائرة بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل محفزة تدعم الأداء المستدام والتميز الحكومي.