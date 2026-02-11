"ملتقى الفجيرة" يبرز دور مبادرة "إعلامي الغد" في تنمية مواهب الأطفال الإعلامية

الفجيرة في 11 فبراير/ وام / سلّط ملتقى الفجيرة الإعلامي 2026 الضوء على مبادرة "إعلامي الغد" الهادفة إلى اكتشاف وتنمية المواهب الإعلامية لدى الأطفال، في إطار دعم توجهات إعداد جيل إعلامي وطني يمتلك الوعي والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المشهد الإعلامي الرقمي.

وشهدت المبادرة حضوراً مميزاً للأطفال المشاركين، حيث قدموا نماذج تطبيقية عكست لمسة إبداعية واضحة وثقة متقدمة في قدراتهم الإعلامية، بعد تلقيهم تدريبات تفاعلية شملت مهارات التقديم والإلقاء والعمل أمام الكاميرا، إلى جانب التعرف إلى مبادئ أخلاقيات الإعلام، وذلك عبر أساليب تدريبية مبسطة تراعي الفئة العمرية وتدعم تنمية مهارات التواصل والتعبير لديهم.

وعبّر عدد من أولياء أمور الأطفال المشاركين عن فخرهم بمشاركة أبنائهم في البرنامج، مؤكدين أن المبادرة تسهم في صقل شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية قدراته المعرفية والإعلامية منذ سن مبكرة. كما أشادوا بدور المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة لدعم وتنفيذ مثل هذه البرامج النوعية، التي تعزز الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتسهم في إعداد جيل قادر على خدمة الإعلام الوطني مستقبلاً بكفاءة ومسؤولية.

وتندرج مبادرة "إعلامي الغد" ضمن جهود ملتقى الفجيرة الإعلامي في ترسيخ ثقافة الإعلام المسؤول، وتعزيز مشاركة الأجيال الجديدة في صناعة المحتوى الإعلامي، بما يعكس الهوية الوطنية وقيم المجتمع، ويتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الطاقات الوطنية الشابة.