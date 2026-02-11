خيرية الشارقة تستهدف جمع 50 مليون درهم من زكاة المال خلال رمضان

الشارقة في 11 فبراير/ وام / قالت جمعية الشارقة الخيرية أنها تستهدف مع إشراقة شهر رمضان المبارك جمع 50 مليون درهم من أموال الزكاة تُصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية على الفئات المستحقة من خلال منظومة عمل دقيقة تضمن سرعة الوصول ودقة التوزيع وشفافية الإجراءات بما يعزز ثقة المتبرعين ويضاعف أثر عطائهم.

وقال محمد إبراهيم بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق إن شهر رمضان يمثل ذروة معاني العطاء، مشيرًا إلى أن الزكاة تسهم في علاج المرضى غير القادرين وسداد الرسوم الدراسية للطلاب ومساندة الأسر المتعففة.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى بنك دبي الإسلامي أحد الداعمين الرئيسيين لمشروع زكاة المال، مثمنا دوره المستمر في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق أثر مستدام داخل المجتمع.