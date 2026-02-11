مطار الفجيرة الدولي يبرز جاهزيته التشغيلية باستقبال 15 رحلة محولة

الفجيرة في 11 فبراير / وام / استقبل مطار الفجيرة الدولي عدد 15 رحلة جوية محوّلة تابعة لعدة شركات طيران مختلفة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها بعض مطارات الدولة والمنطقة، ما استدعى تحويل مسارات الرحلات إلى مطار الفجيرة الدولي كوجهة بديلة آمنة.

وتعاملت فرق العمل في المطار بكفاءة وجاهزية عالية مع هذه الرحلات، من خلال تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وشركات الطيران ومزودي الخدمات الأرضية، لضمان انسيابية العمليات وسلامة المسافرين والطواقم الجوية.

ويرسخ هذا الحدث المكانة المتنامية لمطار الفجيرة الدولي كمطار إستراتيجي يتمتع ببنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على إدارة العمليات الجوية بكفاءة ومرونة عالية، بما يعزز دوره في دعم منظومة الطيران المدني في الدولة.

وأكد سعادة الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، أن نجاح المطار في استقبال وإدارة الرحلات المحوّلة يعكس مستوى الجاهزية التشغيلية العالية واحترافية فرق العمل في ضمان السلامة والكفاءة في جميع الظروف، مشددا على استمرار التزام المطار بدعم منظومة الطيران في الدولة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويواصل مطار الفجيرة الدولي تعزيز جاهزيته التشغيلية وتطوير بنيته التحتية وخدماته، بما يرسخ مكانته كمطار إستراتيجي داعم لمنظومة الطيران المدني في دولة الإمارات، وقادر على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات التشغيلية.