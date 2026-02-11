ملتقى الفجيرة الاعلامي يستعرض المقومات الإعلامية والثقافية للإمارة

الفجيرة في 11 فبراير / وام / شهد ملتقى الفجيرة الاعلامي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة تحت عنوان "الإعلام الجديد .. أقنعة الحقيقة" برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نقلة نوعية في التقنيات المعروضة للمعرض المصاحب من خلال 4 محاور رئيسية تعزز منظومة الإعلام والمقومات الثقافية في الإمارة.

وتضمنت المحاور عدة منصات تفاعلية ركزت على الهوية الوطنية، أبرزها معرض "مع زايد" المستوحى من الكتاب التوثيقي "مع زايد ..ذكريات يرويها حمد بن محمد الشرقي"، ويتضمن صورا ومقاطع مرئية تاريخية استعرضت مواقف ولحظات خالدة جمعت صاحب السمو حاكم الفجيرة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، إلى جانب كتاب الإلكتروني يقلب صفحاته بطريقة تقنية مبتكرة تحكي قصص ملهمه للجمهور.

واستعرضت المنصة الثانية للمعرض أهم الجوانب في التراث غير المادي للإمارة عبر لوحات متنوعة ومنها "نطاح الثيران" والمقناص والحرف التراثية مثل التلي وفن الندبة وبطولة السيف وزراعة القطن في قدفع وغيرها من هذه الجوانب الغنية بالموروث المستدام غير المادي، إلى جانب تخصيص ركن يستعرض دور المؤسسات الثقافية في الإمارة في تعزيز المنظومة الثقافية ومنها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ودارة الشعر العربي وجمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية وبيت الفلسفة ومعرض الفجيرة لكتاب الطفل وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح ومجلس محمد بن حمد الشرقي ومكتبة الفجيرة الرقمية ودور النشر في الامارة.

كما ركز المعرض المصاحب على المسرح والموسيقى والفنون الاسلامية والفنون البصرية والتي سلطت الضوء على بيت الفن وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ومسابقة الفجيرة للتصوير الضوئي ومسرح الفجيرة ومهرجان البدر ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما ومدرسة الخط والزخرفة واوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ومسابقة الفجيرة الدولية للبيانو.

وفي إطار مواكبة التطور التقني وغرس القيم الإنسانية، استحدث الملتقى هذا العام منصة "المراسل الافتراضي" التي تتيح للزوار والأطفال تجربة عمل المراسل في موقع الحدث باستخدام مؤثرات بصرية متطورة، حيث تم اختيار فكرة مبادرة "الفارس الشهم" كنموذج تطبيقي لنقل الصورة الإعلامية للمساعدات الإنسانية الإماراتية بطريقة مبتكرة، وتزامن ذلك مع الإعلان عن مسابقة "إعلامي الغد" الموجهة للأطفال لتأهيلهم لقيادة مستقبل الإعلام.

وتميزت النسخة الحالية بتخصيص منصة فنية تلخص شعار الملتقى عبر قناع حديث يتوسط شاشات تفاعلية تعرض أبرز الأخبار العاجلة بلغات متعددة، عاكسة بذلك واقع الإعلام الجديد وتحدياته.