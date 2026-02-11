المغرب يتصدر.. والأردن وصيفاً والسعودية ثالثاً في ختام التايكوندو بـ"عربية السيدات 2026"

الشارقة في 11 فبراير/ وام / اختُتمت اليوم منافسات التايكوندو ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي استضافتها صالة نادي خورفكان للمعاقين وسط مستويات فنية عالية ومشاركة واسعة من أبرز الأندية العربية لتؤكد البطولة حضورها القوي في الظهور الأول لهذه الرياضة ضمن برنامج الدورة.

وأسفرت المنافسات عن تصدّر نادي الوداد الرياضي المغربي الترتيب العام للبطولة فيما حلّ مركز الأمير راشد الأردني في المركز الثاني وجاء نادي القادسية السعودي في المركز الثالث بعد سلسلة من النزالات القوية التي شهدتها المنافسات في مختلف الأوزان.

وفي منافسات وزن تحت 46 كجم أحرزت المغربية فاطمة المصطفى بنسعيد من نادي الوداد الرياضي المركز الأول والميدالية الذهبية تلتها العراقية شهد سعد محمد من نادي غاز الشمال في المركز الثاني فيما تقاسمت المركز الثالث كل من السعودية مريم محمد آل خزعل من نادي القادسية والأردنية ليان حمزة من نادي الأردن.

وفي وزن تحت 49 كجم، فازت البحرينية فاطمة صديق كلعوض من نادي البديع للسيدات بالمركز الأول تلتها الأردنية سدين حمزة من نادي الأردن بالمركز الثاني بينما حلّت العراقية استيرا محمد راشد من نادي غاز الشمال والإماراتية حصة راشد الكتبي من نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث.

أما في وزن تحت 53 كجم فقد توجت المغربية مريم المهدي نية من نادي الوداد الرياضي بالميدالية الذهبية وجاءت السورية شمس أحمد من نادي قدسيا في المركز الثاني فيما تقاسمت المركز الثالث العراقية فاطمة عصام عزيز من نادي غاز الشمال والسعودية نوال علي هزازي من نادي القادسية.

وفي وزن تحت 57 كجم أحرزت الأردنية فادية خرفان من نادي الأردن المركز الأول تلتها البحرينية حنان يوسف الشروقي من نادي البديع للسيدات في المركز الثاني بينما جاء في المركز الثالث كل من العراقية رازوو عبدالله من نادي غاز الشمال والإماراتية فاطمة موسى ناصر من نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وشهد وزن تحت 62 كجم فوز المغربية مريم أحمد خلال من نادي الوداد الرياضي بالمركز الأول تلتها السعودية لتين عمر مثنى من نادي القادسية بالمركز الثاني فيما حلّت الإماراتية آمنة محمد اللوغاني من نادي الشارقة لرياضة المرأة والعراقية شدهى جلال داوود من نادي غاز الشمال في المركز الثالث.

وفي وزن تحت 67 كجم توجت الأردنية رزان الرواشدة من مركز الأمير راشد بالميدالية الذهبية تلتها الإماراتية أصايل راشد من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني بينما جاء في المركز الثالث العراقية ميسم ستار جبار من نادي غاز الشمال والبحرينية سارة محمود جلاب من نادي البديع للسيدات.

أما في وزن تحت 73 كجم فقد فازت السعودية دنيا بوشعيب صابر من نادي القادسية بالمركز الأول تلتها المغربية صوفيا أحمد بن يونس من نادي الوداد الرياضي بالمركز الثاني فيما تقاسمت المركز الثالث كل من الإماراتية سلمى راشد الكتبي من نادي الفجيرة للفنون القتالية والإماراتية شيماء محمد الزعابي من نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وفي وزن فوق 73 كجم أحرزت الأردنية راما أبوالرب من مركز الأمير راشد المركز الأول وجاءت المغربية حجيبة أحمد حركات من نادي الوداد الرياضي في المركز الثاني بينما حلّت الكويتية فاطمة تركي الجماز من نادي الفتاة الكويتي والقطرية نور نزار محمد من نادي الوكرة القطري في المركز الثالث.

وحصل نادي غاز الشمال العراقي على كأس الفريق المثالي فيما نالت لاعبة مركز الأمير راشد الأردني فادية خرفان جائزة أفضل لاعبة وذهبت جائزة أفضل حكمة إلى الحكمة كلثم المطاوعة من دولة قطر.

وثمن سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو الجهود الكبيرة التي استبقت تنظيم الدورة والبطولة برعاية ودعم وتوجيهات مباشرة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وأثمرت عن اعتماد البطولة رسمياً بتصنيف (G1) الدولي من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو.

ووصفها بالخطوة الناجحة التي تنصب في مصلحة تطوير والارتقاء برياضة التايكواندو العربية والإماراتية معرباً عن سعادته بالمستويات الراقية والاحترافية التي ظهرت في البطولة مؤكداً انها تبشر بميلاد ابطالاً في مختلف بلادنا العربية يحملون راية تطوير التايكواندو العربي.

وأكدت النتائج النهائية للمنافسات أن إدراج التايكوندو ضمن برنامج الدورة شكّل إضافة نوعية وأسهم في رفع مستوى التنافس الفني ما عزز من حضور البطولة الفني والتنظيمي في النسخة الثامنة.