رئيس الدولة يستقبل ناصر بن حمد آل خليفة

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي – الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين والعالم أجمع..كما نقل سموه إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سموه تحياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وتمنياته للبحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

كما تناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين والحرص على تعزيز تعاونهما على مختلف المستويات.

حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة