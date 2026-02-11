"ستيب دبي 2026" ينطلق بمشاركة 8000 قائد ومستثمر ويعلن تحوله إلى مؤسسة "أولويتها الذكاء الاصطناعي"

دبي في 11 فبراير / وام / انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "ستيب دبي 2026" بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، مستقطباً أكثر من 8000 مشارك من المؤسسين والمستثمرين وصناع القرار وقادة التكنولوجيا، ضمن أجندة ركزت بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الاقتصاد العالمي تحت شعار "الذكاء في كل مكان: اقتصاد الذكاء الاصطناعي".

وشهد اليوم الافتتاحي إعلاناً مفصلياً بتحول منصة "ستيب" إلى مؤسسة تعتمد "الذكاء الاصطناعي أولاً" في كافة عملياتها التنظيمية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، متوجة هذا التحول بإطلاق حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة شملت تطبيق "Step Event App" ومساعد "واتساب" الذكي لتقديم توصيات فورية للحضور، إضافة إلى الكشف عن منصتي "Buzz" للتسويق المجتمعي و"Uniqorn" المخصصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتيسير عقد الصفقات.

وفي هذا السياق، أكد عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً محورياً في مسار تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها واستدامتها، مشيراً إلى أن "ستيب دبي" يوفر منصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين لتبادل الأفكار وبناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام، وهو ما توافق معه راي درغام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ستيب"، الذي أوضح أن دبي باتت مركزاً عالمياً لتطور هذه التقنية، وأن ما يشهده المؤتمر يعكس توافقاً فعلياً بين مختلف الأطراف حول بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل انطلاقاً من دبي.

ويستمر المؤتمر، الذي كرس مكانته كمنصة رائدة للحوار حول البنية التحتية والتمويل والسياسات والذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، حتى غدا الخميس بمشاركة أكثر من 200 متحدث، موفراً فرص تواصل استثنائية مع مجتمع مستثمرين يمثل نحو 12.6 مليار دولار من رأس المال القابل للاستثمار، لتعزيز الحوار وبناء الشراكات وعقد الصفقات التي تشكل ملامح المستقبل الرقمي.