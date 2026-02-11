قرية الإمارات العالمية تعلن برنامج مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اعتماد برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي.

وأكدت في بيان لها، انطلاق إجراءات الفحص البيطري غدا للخيول المشاركة في سباق السيدات لمسافة 100 كلم، والمقرر بعد غد الجمعة عند الساعة 6.30 صباحا، ومن ثم بدء إجراءات الفحص البيطري بعد نهاية السباق، للخيول المشاركة في سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والمقرر السبت المقبل.

وأشارت إلى انطلاق سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل المفتوح لمسافة 120 كلم الأحد المقبل، بالإضافة إلى سباق ألعاب الماسترز للقدرة لمسافة 40 كلم بمشاركة مختلف الفرسان من داخل الدولة وخارجها.