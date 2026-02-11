اختتام السباق التجريبي الـ 20 بمضمار جبل علي بمشاركة 20 خيلا

دبي في 11 فبراير / وام / نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل اليوم فعاليات السباق التجريبي الـ 20 على أرضية مضمار جبل علي في دبي، بمشاركة 20 خيلا من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، حيث تنافست الخيول المشاركة عبر أربعة أشواط لمسافتي 800 و1000 متر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن السباق شهد حضوراً لافتاً للخيول العربية الأصيلة التي استحوذت على النصيب الأكبر من المشاركة بواقع 15 خيلاً توزعت على ثلاثة أشواط، وضمت القائمة مزيجاً بين الخبرة والوجوه الجديدة، حيث شاركت 6 خيول للمرة الأولى في السباقات، بينما تواجدت 9 خيول تمتلك سجل مشاركات سابقة.

وعلى صعيد الخيول المهجنة الأصيلة، خصصت الهيئة شوطاً واحداً شهد تنافس 5 خيول، غلب عليها طابع المشاركة الأولى بوجود 4 خيول جديدة تخوض تجربتها التنافسية الأولى، مقابل خيل واحد سبق له التواجد في المنافسات.