"صحة أبوظبي" تستعرض مبادرات الجينوم والوقاية في معرض الصحة العالمي 2026

دبي في 11 فبراير/ وام / تستعرض دائرة الصحة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 مجموعة من المبادرات الرائدة التي تسهم في ترسيخ منظومة صحية متقدمة في إمارة أبوظبي قائمة على الوقاية والاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وقال أكد الدكتور محمد سالم العامري مدير إدارة الجينوم والبنك الحيوي في دائرة الصحة أبوظبي إن هذه المشاركة تسلط الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبناه أبوظبي في مجال الوقاية الصحية من خلال توظيف بيانات الجينوم الإماراتي إلى جانب الطب الدقيق بما يعزز صحة المجتمع ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن من أبرز المبادرات التي يتم استعراضها برنامج الفحوصات الجينية للمواليد الجدد والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن أكثر من 815 حالة وراثية قابلة للعلاج قد لا تكون ظاهرة عند الولادة لكنها قد تؤثر على صحة الطفل مستقبلا في حال عدم التدخل العلاجي المبكر.

وأضاف أن المبادرات تشمل أيضا تقارير الصيدلة الجينية التي تساعد الأطباء على اختيار الأدوية والخيارات العلاجية الأنسب للمرضى وفقا لتركيبهم الجيني بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وتقليل الآثار الجانبية.

ولفت إلى برنامج الاختبار الجيني ضمن الفحوصات قبل الزواج والذي يغطي 570 جينا لأكثر من 840 حالة طبية، مؤكداً أن هذه البرامج تسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الجينية والحد من تأثير التغيرات الوراثية على صحة الأجيال القادمة وتعكس التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية الوقائية.