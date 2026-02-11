مذكرة تفاهم بين نادي الشارقة الرياضي و"رواد" لدعم ريادة الأعمال الرياضية

الشارقة في 11 فبراير/ وام / وقع نادي الشارقة الرياضي اليوم بمقره مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع الرياضي.

تم توقيع المذكرة بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية تسهم في تمكين رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الرياضي إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة الرياضية وتنظيم فعاليات وورش عمل تعريفية تسلط الضوء على أهمية الابتكار والاستثمار في المجال الرياضي.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود أن توقيع مؤسسة "رُوّاد" مذكرة التفاهم مع نادي الشارقة الرياضي يمثل خطوة مهمة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال وفتح مجالات جديدة أمامهم للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الرياضي.

وقال : كما تحرص المؤسسة على توفير فرص تسويقية واستثمارية حقيقية لأصحاب المشاريع وستمنح هذه المذكرة مشاريعنا مساحة أوسع لعرض منتجاتهم وخدماتهم داخل مرافق النادي وخلال الفعاليات الرياضية بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتوسيع قاعدة عملائهم.

من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الاستثمار والتطوير التجاري أن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز الشراكات المجتمعية والتنموية المستدامة وهي تنطلق من إيمانهم بأهمية دعم وتمكين رواد الأعمال من خلال توفير فرص تسويقية واستثمارية نوعية داخل النادي بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات وإتاحة الفرص التسويقية لرواد الأعمال خلال الفعاليات الرياضية إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار.