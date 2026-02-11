مدير جامعة الإمارات: نساهم بـ 17% من الإنتاج العلمي للدولة

العين في 11 فبراير/ وام / أكد سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إطلاق احتفالات الجامعة بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها، أن الجامعة ستبقى "جامعة المستقبل" والذراع العلمي الأبرز للدولة، مستلهمة رؤيتها من فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أرسى قواعد هذا الصرح في عام 1976.

وقال الرئيسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن لغة الأرقام هي الدليل الأقوى على النقلة النوعية التي حققتها الجامعة، حيث ساهمت وحدها بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العلمي لدولة الإمارات عبر تقديم أكثر من 30,000 منشور بحثي مسجل في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز اقتصاد المعرفة.

وأوضح أن الجامعة نجحت في الانتقال من مرحلة الاستهلاك المعرفي إلى الإنتاج والابتكار، مسجلة منذ عام 2012 وحتى اليوم ما يتجاوز 357 براءة اختراع، بالتوازي مع تحقيق مستويات متقدمة في الاعتماد الدولي، حيث بلغت نسبة برامجها المعتمدة عالمياً 93% مع استهداف الوصول إلى نسبة 100% قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الجامعة تحولت إلى منصة عالمية حاضنة للعقول، إذ تجمع أكثر من 81 جنسية من الباحثين والعلماء، وتستند إلى شبكة علاقات دولية واسعة تضم 5,500 شراكة بحثية مع كبرى الجامعات والمراكز العالمية.

واختتم مدير الجامعة تصريحه بالكشف عن أجندة "عام اليوبيل"، داعياً المجتمع الأكاديمي والجمهور للمشاركة في أكثر من 45 فعالية متنوعة تشمل 10 مؤتمرات دولية و16 منتدى فكرياً، وصولاً إلى الحفل الختامي الكبير المقرر إقامته في 11 نوفمبر 2026، مؤكدا أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد احتفاء بالماضي، بل هو منصة انطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة لتجديد الالتزام بتعزيز مهارات الشباب البحثية، لا سيما عبر المبادرات العالمية مثل برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة.