كازاخستان "C" بطلاً للنسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"

دبي في 11 فبراير/ وام / تُوّج فريق كازاخستان "C" بلقب النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، بعدما تصدّر الترتيب العام برصيد 536 نقطة، في المنافسات التي أختتمت اليوم في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بمشاركة أكثر من 109 فرق من 48 دولة.

وجاء فريق كازاخستان "A" في المركز الثاني بعدما جمع 515 نقطة، فيما حل فريق الشرطة الصينية "C" ثالثاً برصيد 493 نقطة، ليكتمل بذلك عقد المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة.

وتوّج معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفرق الفائزة في المجموع العام، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عبيد مبارك الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للتحدي، وسيف علي الدهباشي رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة "إيدج".

وكان اليوم الخامس والأخير قد شهد إقامة منافسات "الموانع"، حيث أحرز فريق كازاخستان "B" المركز الأول، تلاه فريق الشرطة الصينية "B" في المركز الثاني، فيما جاء فريق شرطة روندا الوطنية "1" في المركز الثالث.