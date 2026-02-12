بحضور أحمد بن سعيد.. "الإمارات دبي الوطني" يكرم محاسبيه القانونيين المواطنين المعتمدين

دبي في 12 فبراير / وام / كرّم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة جديدة من موظفيه من المواطنين الإماراتيين، الذين حصلوا على شهادات اعتماد دولية كمحاسبين قانونيين معتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وأشار باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن إنجازات هؤلاء الموظفين تمثل مزيجاً بين التفوق الأكاديمي والانضباط والمرونة المطلوبة من قادة المستقبل في القطاع المالي، وقال إن بنك الإمارات دبي الوطني لايزال يواصل العمل على إعداد كفاءات إماراتية موهوبة لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.

ولدى البنك حالياً 15 محاسباً قانونياً معتمداً من المواطنين الإماراتيين الحاصلين على اعتماد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW"، بالإضافة إلى 3 مواطنين إماراتيين مؤهلين من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، إلى جانب عدد كبير آخر من المواطنين الذين يسعون للحصول على مؤهل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

وقالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن تطوير المواهب الإماراتية يأتي في صميم استراتيجية الموارد البشرية لدينا، كما أن التفاني الذي أظهره هؤلاء المحترفون الشباب يُعدّ مصدر إلهام حقيقي، ونحن ملتزمون بتزويدهم بالأدوات والتوجيه والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق التميز.