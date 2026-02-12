"الإمارات للدواء" توقع اتفاقية تعاون مع "الإمارات الطبية"

دبي في 12 فبراير / وام / وقعت مؤسسة الإمارات للدواء، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات الطبية، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات في دعم المنظومة الصحية والدوائية بالدولة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصحة العالمي – دبي (WHX 2026) الذي اختتم أعماله اليوم بـ"مدينة اكسبو دبي".

وقعت الاتفاقية سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسية، تشمل التعاون في تقديم الرأي العلمي والعملي بشأن السياسات والمعايير ذات الصلة بمجالات البحث والتطوير، والتعاون في رصد وتقييم الابتكارات الطبية الواعدة والتقنيات الحديثة واستقطابها، إضافة إلى التنسيق المشترك في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالقطاع الطبي والدوائي، وكذلك تقديم الآراء العلمية والفنية لدعم عمليات التقييم والمراجعة التنظيمية للمنتجات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن هذه الشراكة تسهم في توظيف الخبرات الطبية الوطنية لتطوير القطاع الصحي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في المجال الطبي، مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين المؤسسة وجمعية الإمارات الطبية يعكس الحرص على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في بناء منظومة صحية متكاملة ومرنة تواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية.

وأضافت أن هذه الشراكة تأتي في إطار السعي المشترك لتعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي مستدام في المجال الصحي، وبما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع جاهزية القطاع لضمان وجود نظام صحي شامل، متكامل، وعالي الجودة.

من جهتها، أكدت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء ترسخ دور الجمعية في تطوير المنظومة الصحية، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الصحية بما يسهم في بناء منظومة صحية متقدمة ومستدامة في دولة الإمارات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تدعم الابتكار الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مؤسسة الإمارات للدواء الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية.