إطلاق مبادرة "العربية بذائقة أصحاب الهمم"

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أطلق مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة "العربية بذائقة أصحاب الهمم"، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في خطوة نوعية تعكس توجهات المركز الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم الفاعل في المشهدين الثقافي والاجتماعي، عبر توظيف اللغة العربية والفنون بوصفهما مساحة إنسانية جامعة للتعبير الإبداعي، وصياغة الهوية الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة حياة وإبداع، تتجاوز الاستخدامات التقليدية لتتحول إلى أداة فاعلة في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وتتيح المبادرة لأصحاب الهمم مساحات أوسع للتعبير عن طاقاتهم ومواهبهم الكامنة، وتعزيز حضورهم في الحراك الثقافي الوطني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك قائم على تكافؤ الفرص، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وتعكس المبادرة التزام المركز بمسؤولياته المجتمعية ومستهدفاته الإستراتيجية في إتاحة الثقافة واللغة لجميع فئات المجتمع من دون استثناء، وهذا ما يعكس إيمان المركز بقدرة أصحاب الهمم على الإسهام النوعي في إثراء المشهد الثقافي، ولعب دور فاعل في تعزيز الدمج المجتمعي عبر أدوات إبداعية معاصرة.

ويهدف التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تحويل المواهب الإبداعية لدى المشاركين إلى منجزات ثقافية ملموسة، قابلة للعرض في المحافل الأدبية والثقافية، بما يثري المحتوى الإبداعي العربي برؤى إنسانية متفردة تعكس قيم التسامح والتعايش التي تميّز دولة الإمارات.

وتجسدت المرحلة الأولى من المبادرة في إطلاق برنامج تدريبي تخصصي استضافه «مركز الفن للجميع – فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة ثمانية طلاب من أصحاب الهمم، خضعوا لسلسلة من ورش العمل المكثفة بإشراف خبراء في الفنون الأدائية والبصرية، وركز البرنامج على الخط العربي وإعداد الممثل، ضمن مقاربة تدريبية تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما تم تنظيم ورشة الخط العربي كتجربة فنية تعرف المشاركون خلالها على جماليات الحرف العربي وأبعاده الزخرفية والتعبيرية، وتدربوا على توظيف الخط كأداة للرسم والتعبير البصري عن الهوية الثقافية.

وركزت ورشة «إعداد الممثل» على تقنيات التمثيل الارتجالي وبناء المشهد الجماعي، ما أتاح للمشاركين تقديم مشاهد حيّة مستوحاة من تجاربهم الشخصية، وأسهمت الورشة في تنمية مهارات الإلقاء، وتعزيز التواصل البصري، وبناء الثقة بالنفس أمام الجمهور.

وتمثل مبادرة "العربية بذائقة أصحاب الهمم" نواة مشروع ثقافي مستدام يعمل مركز أبوظبي للغة العربية على تطويره ضمن برامج تدريبية طويلة الأمد، تشمل معارض فنية وعروضاً مسرحية دامجة.

ومن المقرر عرض مخرجات المبادرة ضمن الدورة المقبلة من "معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026"، الذي سيقام من 11 إلى 20 أبريل المقبل، بما يضمن استمرارية أثرها الإيجابي وتوسّع نطاقها محلياً وإقليمياً ودولياً، ترسيخاً لمكانة أبوظبي عاصمة عالمية للثقافة الحاضنة للإبداع الإنساني.