"دبي الطبية" تعين "زينترال" مشغلاً حصرياً لبرنامج مسرعات أعمال مدينة دبي الطبية (DHCX)

دبي في 12 فبراير/ وام/ أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن تعيين «زينترال» (Zentral) مشغلاً رسمياً وحصرياً لـ (DHCX )، مركز الأعمال التابع لها.

جاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة "دبي الطبية" في معرض الصحة العالمي – دبي (2026WHX) الذي اختتم أعماله اليوم، لتشكل فصلاً جديداً في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق نمو قابل للتوسع للأفراد والشركات الدولية الراغبة في تأسيس أعمالها ضمن مساحات العمل المشتركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم «زينترال» خدمات متكاملة تشمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص، والإرشاد التنظيمي، وحلول مساحات العمل، بما يسهم في تبسيط رحلة التأسيس والنمو للشركات، من خلال الجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات تأسيس ودعم سلسة.

وقال راشد أحمد العوضي، مدير الشراكات في سلطة مدينة دبي الطبية إن تعيين “زينترال” مشغلاً حصرياً لـ DHCX يعكس تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز مكانة مدينة دبي الطبية كمنظومة متكاملة تتجاوز التميز السريري.

وأضاف أن (DHCX ) يلعب دوراً محورياً في تمكين المشاريع القائمة على الابتكار ضمن منطقتنا الحرة، وتضمن هذه الشراكة حصول رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو على مسار منظم وسلس للتأسيس والتوسع؛ ومن خلال دمج خبرات تشغيلية متخصصة ضمن (DHCX)، فإننا نعزز مكانة مدينة دبي الطبية كوجهة تنافسية وجاهزة للاستثمار للشركات ذات الرؤية المستقبلية.

وأكد رفيس رحمة الله، الرئيس التنفيذي لشركة "زينترال" أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز رسالة "زينترال" في دعم رواد الأعمال الطموحين والشركات عالية النمو، من خلال توفير منصة منظمة لتأسيس الأعمال والتعاون والتوسع في الأسواق.

وأضاف أنه بالتعاون مع مدينة دبي الطبية، تهدف "زينترال" إلى تحفيز فرص جديدة، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتمكين الجيل القادم من الشركات التي ترسم مستقبل الابتكار في الإمارة وخارجها.

وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة تعزز دور مدينة دبي الطبية كوجهة أعمال عالمية المستوى، فيما ترسّخ مكانة "زينترال" كممكّن رئيسي يدعم رواد الأعمال للتوسع على مستوى المنطقة.