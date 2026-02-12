حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

دبي في 12 فبراير / وام / شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخريج الدورة الـ (26) من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وذلك بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، والفريق الركن مايك هندمارش، رئيس جامعة زايد العسكرية، واللواء الركن حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، وعدد من كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

بدأ الحفل بوصول سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر الكلية، حيث عُزف السلام الوطني، ثم استعرض سموّه طابور الخريجين الذين مرّوا أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري عكس ما يتمتعون به من انضباطٍ عالٍ ولياقةٍ بدنية ومهارات تدريبية متقدمة.

وأدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكدين التزامهم بالأوامر الصادرة إليهم، ومعاهدين الله على الذود عن سيادة دولة الإمارات والدفاع عن مكتسباتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المتفوقين من الخريجين، مهنئاً إياهم على تميزهم وأدائهم المشرف، ومشيداً بما أظهروه من التزام وجدية طوال فترة دراستهم وتدريبهم، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء واجبهم الوطني والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

وأكد سموّه أن تخريج دفعات جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة يعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في العنصر البشري وبناء قدرات عسكرية متقدمة، قادرة على حماية الوطن وصون منجزاته، مشيراً سموّه إلى أن تطوير الكفاءات البحرية يمثل ركيزةً مهمة ضمن منظومة الدفاع الوطني المتكاملة، في ظل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد لمختلف التحديات.

وفي كلمته خلال الحفل، عبر العميد الركن حمزه محمد عبدالله الشحي، قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، عن بالغ شكره وامتنانه لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة وتشريفه الحفل، مؤكداً أن الكلية تُعد صرحاً أكاديمياً حديثاً ومتميزاً يستقطب طلبة من مختلف دول العالم، ويجسد التزامها الراسخ بإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على صون الوطن وحماية مياهه الإقليمية.

كما ثمّن قائد الكلية الاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة بشؤون وزارة الدفاع، ودعمها المستمر لمسيرة التميز في الكلية، مشيراً إلى المستوى المتقدم الذي بلغه المرشحون البحريون بفضل البرامج الأكاديمية والتدريبية المتكاملة التي خضعوا لها، والتي شملت تدريبات ميدانية نوعية، وتمارين محاكاة للعمليات البحرية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الأمن والدفاع البحري.

وفي ختام الحفل، التُقطت لسموّه الصور التذكارية مع الخريجين، في مشهدٍ يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه، وجسّد روح الانتماء والولاء، مؤكداً استمرار مسيرة إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، وصون أمن دولة الإمارات واستقرارها.