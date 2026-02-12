سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية

أبوظبي في 12 فبراير / وام / ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة (2026)، الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، بحضور قادة الشرطة وكبار المسؤولين.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية، ومؤشرات الأداء الإستراتيجية، والنتائج العامة التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وترسيخ منظومة عمل شرطية استباقية ومتكاملة، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، استعرض سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، الدورة الجديدة لنظام النجوم العالمي للخدمات، وما تتضمنه من إضافات نوعية تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتصفير البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والذي استعرض مؤشرات «نحن الإمارات» والمؤشرات الإستراتيجية لعام (2025)، إلى جانب نتائج استطلاع مسح جودة الحياة الأمنية الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث أظهرت النتائج مؤشرات استثنائية، بما يعكس ذلك ثقة المجتمع العالية، وكفاءة أداء المنظومة الأمنية.

كما شهد الاجتماع استعراض خدمة "إكرام الراحلين" الرقمية المتميزة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان لأفراد المجتمع، والتي تعكس حرص وزارة الداخلية وقياداتها الشرطية على تطوير خدمات إنسانية رقمية متكاملة، تراعي احتياجات المجتمع وتيسر الإجراءات في مختلف الظروف.

حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد سعيد توير السويدي الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.