"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" تنظم لقاء تعريفياً لمنصة «اصنع في الإمارات» بأم القيوين

القيوين في 12 فبراير / وام / نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بالتعاون مع حكومة أم القيوين ممثلةً بدائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين ومنطقة التجارة الحرة ومجموعة «أدنيك»، لقاءً تعريفياً حول منصة «اصنع في الإمارات»، وذلك ضمن الجولات الترويجية التي تنظمها الوزارة استعداداً لانعقاد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» المقررة خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل، بمشاركة جهات حكومية وشركات وطنية رائدة.

حضر اللقاء سعادة أسامة أمير فاضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مسرعات الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة أحمد عبيد إبراهيم العلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسمية المرزوقي، مدير إدارة فعالية «اصنع في الإمارات» في مجموعة "أدنيك" إضافة إلى ممثلي الجهات الصناعية والاستثمارية، وعدد من رواد الأعمال والمصنّعين في الإمارة.

وبدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات الدورات السابقة للمنصة، وما حققته من نتائج ملموسة في دعم التصنيع الوطني، ثم تم تقديم نماذج لقصص نجاح جسدت تحويل مستهدفات «اصنع في الإمارات» إلى مشاريع إنتاجية وفرص استثمارية على أرض الواقع.

وتلت ذلك مشاركة ممثلي وزارة الصناعة الذين أكدوا أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم مسار التنمية الصناعية في الدولة، من خلال تمكين المصنعين المحليين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت كل من فاطمة حوكل، رئيس قسم إدارة سياسات الاستدامة الصناعية وفاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير العلوم والتكنولوجيا بالوزارة، إلى أن المنصة أسهمت منذ إطلاقها في توفير فرص مشتريات صناعية بمليارات الدراهم لآلاف المنتجات، دعماً لتوطين سلاسل القيمة وتعزيز التكامل الصناعي الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعرضتا على الحضور مرتكزات السياسات الصناعية الداعمة للاستدامة، ودورها في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوسيع فرص التصنيع المحلي، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد صناعي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب التحول الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة من النماذج التقليدية إلى التصنيع المتقدم المعتمد على الحلول الرقمية والذكاء الصناعي، مستعرضتين المبادرات التي تدعم نقل المعرفة وتعزيز الشراكات التكنولوجية ورفع الإنتاجية الصناعية.

ومن جانبها عرضت سمية المرزوقي، مدير إدارة فعالية «اصنع في الإمارات» في مجموعة «أدنيك»، أبرز التحديثات التي يشهدها المعرض في دورته الخامسة، مشيرةً إلى زيادة المساحة الإجمالية للمعرض، إلى جانب استحداث مناطق جديدة ضمن المخطط العام، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد والنجاح الذي حققته الدورة الرابعة من اصنع في الامارات.

ويعكس تنظيم هذا اللقاء حرص الجهات المعنية على تعزيز مشاركة المنشآت الصناعية في أم القيوين ضمن المبادرات الوطنية الكبرى، وترسيخ دور الإمارة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.