"سباق السيدات" للقدرة والتحمل ينطلق غدا بالوثبة

أبوظبي في 12 فبراير / وام / تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة غداً سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويتضمن المهرجان أيضاً سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بعد غد السبت، والسباق المفتوح لمسافة 120 كلم الأحد المقبل، بجانب سباق ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، للقدرة لمسافة 40 كلم بمشاركة مختلف الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتم تقسيم مسافة سباق السيدات إلى 4 مراحل، إذ تبلغ الأولى باللون الأزرق، 35 كلم، والثانية باللون الأصفر 25 كلم، ثم الثالثة باللون الأحمر 20 كلم، والأخيرة باللون الأبيض 20 كلم.