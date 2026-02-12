"استوديو عجائب" يتوج بلقب "هاكاثون الشباب العربي" وجائزة 350 ألف درهم عن لعبة "محاكاة"

دبي في 12 فبراير / وام / توج مركز الشباب العربي فريق مشروع "استوديو عجائب" بالمركز الأول في "هاكاثون الشباب العربي – نسخة الألعاب الإلكترونية"، الذي أقيم تحت شعار "ألعاب إلكترونية بهوية عربية"، حيث حصد الفريق جائزة مالية قدرها 350,000 درهم مقدمة من المركز لدعم تطوير لعبتهم الفائزة "محاكاة"، والانتقال بها إلى مراحل متقدمة من التسويق والاستعداد للمنافسة العالمية، وذلك في ختام فعاليات البرنامج الذي شهد مشاركة 50 شاباً وشابة من 10 دول عربية.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال مشاركة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، التي اختتمت فعالياتها في الخامس من فبراير الجاري، ضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ليمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهود إستراتيجية مشتركة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وبرعاية ذهبية من مجموعة تايجر القابضة، وبالتعاون مع (Games Ventures) و(Futuregames).

وتميز المشروع الفائز "محاكاة" بكونه نتاجاً لمسار تدريبي وتطبيقي مكثف حاكى بيئة عمل استوديوهات تطوير الألعاب العالمية، بدءاً من بلورة الفكرة وصولاً إلى النموذج الأولي والنسخة القابلة للتجربة، حيث صمم فريق "استوديو عجائب" عالم اللعبة ليجسد هوية عربية جامعة، وهو ما يعكس نجاح النموذج الذي اعتمده الهاكاثون في مرحلته التطبيقية التي نفذت في مقر "أبوظبي للرياضات والألعاب الإلكترونية"، بهدف دمج الجهود الإقليمية والدولية لدعم صناعة الألعاب وتمكين المواهب الشابة من ابتكار محتوى أصلي مستوحى من الثقافة العربية وقادر على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن "هاكاثون الشباب العربي – نسخة الألعاب الإلكترونية" قدم نموذجاً عربياً متقدماً لتأهيل مطوري الألعاب، انطلاقاً من إيمان المركز بأن الهوية العربية تمثل مصدراً غنياً للسرد القصصي وبناء العوالم الرقمية، مؤكدة أن تحويل الثقافة إلى تجربة تفاعلية رقمية معاصرة يفتح آفاقاً جديدة للمحتوى العربي في الاقتصاد الإبداعي العالمي.

كما أشارت إلى أن مشاركة المبدعين في هذا الحدث تعكس قدرة الشباب على الريادة في مجالات الابتكار، وتثبت أن الألعاب الإلكترونية باتت تمثل مساراً اقتصادياً وإبداعياً واعداً، مثمنة الجهود الكبيرة للشركاء والداعمين ولجان التحكيم، والتزام الشباب الذي كان العامل الحاسم في تحويل الأفكار إلى نماذج واعدة تعكس طموح الجيل العربي.

وأكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الهاكاثون شكل منصة نوعية لتمكين المواهب الشابة في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد من أبرز القطاعات الواعدة في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق يبرهن على قدرة الشباب العربي على تقديم محتوى تنافسي يجمع بين الإبداع والثقافة، وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية مع هذا الحدث تأتي في إطار التزام الغرفة بتطوير بيئة حاضنة للمواهب الرقمية وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب، مع مواصلة دعم الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير الفرص لهم للتفاعل مع رواد القطاع والمستثمرين لبناء اقتصاد رقمي مستدام.

يذكر أن مركز الشباب العربي كان قد أطلق هذه النسخة من الهاكاثون في أكتوبر 2025، كأول برنامج إقليمي متكامل يهدف إلى تأهيل الشباب العربي لدخول صناعة الألعاب من بوابة الاحتراف، عبر تحويل المخزون الثقافي العربي إلى محتوى تفاعلي يواكب التحولات العالمية، وتضمن البرنامج مراحل مترابطة بدأت بالاستقطاب والاختيار، مروراً بالتدريب وبناء الأفكار، وصولاً إلى مرحلة تطبيقية مكثفة ركزت على تطوير النسخة النهائية وتحسين تجربة اللعب، لتختتم بالإعلان عن المشاريع الفائزة ضمن العرض النهائي لتقييم الألعاب المنافسة.