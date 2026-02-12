مصر تخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

القاهرة في 12 فبراير/وام/ قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن لجنة السياسات النقدية خفضت أسعار الفائدة

100 نقطة أساس .

وقالت اللجنة إنها قلصت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20 بالمئة وعلى الإيداع إلى 19 ‌بالمئة، ⁠وذلك من 21 بالمئة و20

بالمئة على ‌الترتيب.وتراجع معدل التضخم السنوي في ⁠المدن المصرية إلى 11.9 بالمئة

في يناير، وانخفض التضخم ⁠الأساسي ​الذي يستبعد أسعارالسلع ⁠المتقلبة مثل الغذاء والوقود إلى 11.2 بالمئة على أساس سنوي

في يناير من 11.8 بالمئة في ديسمبر . ووفقا للبيان، ‌قرر مجلس إدارة البنك أيضا ​خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ ​بها لدى البنك المركزي من ⁠18بالمئة إلى 16 بالمئة.

