"صحة دبي" و"دبي الصحية" توقعان مذكرة لدعم توطين المهن الصحية

دبي في 12 فبراير / وام / وقعت هيئة الصحة في دبي و"دبي الصحية"، ممثلة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم توطين المهن الصحية، من خلال دعم عدد من الطلبة الملتحقين ببرامج البكالوريوس والماجستير في تخصصات طبية متنوعة في الجامعة.

ويأتي توقيع المذكرة في خطوة تعكس التزام الهيئة المشترك بتعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

وشهد التوقيع على المذكرة سعادة الدكتور علوي الشيخ علي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وبموجب المذكرة ستتكفل هيئة الصحة في دبي بتغطية الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة المواطنين الملتحقين ببرامج البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات الطبية، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، بالإضافة إلى طلبة كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في الجامعة.

ووقع المذكرة الدكتورة أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة في دبي، والدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية" ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، خلال معرض الصحة العالمي – دبي 2026.

وأكدت الشريف أن المذكرة تُعد دفعة قوية للجهود الكبيرة المبذولة من أجل توطين المهن الصحية، ورفد القطاع الصحي بكوادر مواطنة مؤهلة وقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الصحية في دبي.

وقالت الدكتورة حنان السويدي: "تجسّد المذكرة التزامنا المشترك مع هيئة الصحة في دبي بتأهيل كوادر طبية وطنية تقود مستقبل القطاع الصحي في دبي، من خلال تمكين الطلبة المواطنين أكاديمياً ومهنياً في تخصصات حيوية، من بينها التمريض، بما يعزز تكامل منظومتنا الصحية".

وأضافت: "سيشمل البرنامج الطلبة الملتحقين بتخصصَي الطب والجراحة، إضافة إلى طلبة كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بما يعزز دعم المسارات الحيوية في القطاع الصحي".