بلدية دبي تنال اعتمادا دوليا في إدارة الصيانة

دبي في 12 فبراير/ وام/ حصدت بلدية دبي شهادة إدارة الصيانة ووظائفها (BS EN 17948:2024) لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد الدولي المتخصص والذي يمثل معيارا متقدما يصدر عن مؤسسة المواصفات البريطانية (BSI) ويمنح للجهات الرائدة في حوكمة عمليات الصيانة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وربط وظائف الصيانة بالأداء المؤسسي، وذلك في إطار إنجاز عالمي جديد يرسّخ ريادتها في إدارة الأصول الحكومية وتطوير منظومة العمل البلدي.

ونظّمت البلدية فعالية "يوم الأصول" التي شكّلت منصة قيادية جمعت القيادات التنفيذية ومدراء الإدارات المعنية، بهدف توحيد الرؤى المؤسسية لإدارة الأصول وتعزيز التكامل بين القطاعات في تطبيق السياسات والأطر التنظيمية المعتمدة بما يسهم في تعظيم القيمة التشغيلية وتحسين جودة واستدامة الخدمات الحكومية.

وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، إن الأصول الحكومية المتكاملة والبنية التحتية المتقدمة والخدمات الشاملة هي مرتكزات أساسية في العمل البلدي والحكومي وحصول بلدية دبي على الاعتراف العالمي في إدارة الصيانة ووظائفها يؤكد ريادتها في تعزيز تلك الأصول والبنية .

وأشار الدكتور شهاب العامري مدير إدارة الأصول والممتلكات في البلدية، إلى أن تنظيم الفعالية بصورة سنوية يأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأصول وتعزيز التكامل بين القطاعات، ودعم مبادئ الحوكمة والمساءلة باعتبارها إحدى أدوات إدارة التغيير المؤسسي التي تسهم في رفع مستوى الوعي وتحفيز تبنّي الممارسات المعتمدة على مستوى القيادات التنفيذية والتشغيلية.

وأضاف أن يوم الأصول يعد الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي كفعالية متخصصة تعنى بإدارة الأصول بصورة شاملة ومنهجية.