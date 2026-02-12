"الشارقة للبحوث والتكنولوجيا" واتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستعرضان تعزيز التكامل البحثي

الشارقة في 12 فبراير /وام/ استعرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تطوير مسار تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز التكامل البحثي والابتكاري العربي، وبناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير تدعم تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بحضور الدكتور فريد الأميري، المدير التنفيذي للاستراتيجية في المجمع، حيث جرى استعراض آليات إطلاق مبادرات نوعية تعزز التكامل المؤسسي والبحثي بين الدول العربية.

وناقش الجانبان تأسيس تحالفات بحثية عربية عابرة للحدود تضم مجالس البحث العلمي والجامعات ومراكز الابتكار والقطاع الصناعي، لتنفيذ مشاريع ذات أولوية تنموية، وتسريع نقل التكنولوجيا، وتعزيز جاهزية الاقتصادات العربية للتحول نحو نموذج قائم على الابتكار والمعرفة.

كما تطرقت المباحثات إلى دعم الابتكار الأخضر والتقنيات المستدامة، وتهيئة الأطر اللازمة لاحتضان وتسريع المشاريع البحثية الواعدة وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري، إضافة إلى استعراض آليات تسويق الملكية الفكرية العربية وربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي للبحث العلمي ورفع تنافسية المنتجات المعرفية العربية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز تنقل واستقطاب الباحثين والعلماء العرب، وتطوير برامج مشتركة لبناء القدرات وتمكين الكفاءات العلمية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات تنموية، من خلال مبادرات احتضان وزمالات بحثية وتمويل مشترك يدعم أنشطة البحث والتطوير ويلبي الاحتياجات الوطنية.

وفي إطار توحيد الجهود، تم استعراض دعم شبكة عربية متخصصة لإبراز نشاطات مراكز البحث والتطوير ومجمعات التكنولوجيا، بهدف تنسيق الأولويات البحثية، وتبادل البيانات والمعرفة، وتطوير سياسات ومؤشرات داعمة لتمويل البحث العلمي وتعزيز الاستثمار في الابتكار والاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة.

كما ناقش الجانبان تنظيم مؤتمرات ومنتديات علمية وبرامج تدريبية مشتركة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الحضور العربي على خارطة الابتكار العالمية.

وأكد المحمودي أن المشاورات تعكس رؤية المجمع في بناء تحالفات عربية استراتيجية تسهم في تسريع تحويل المعرفة إلى تطبيقات اقتصادية مستدامة، وترسخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً للبحث والتطوير والابتكار.

وشدد الدكتور عبد المجيد بن عمارة على أهمية تكامل الجهود العربية في مجالات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، بما يضمن توحيد الموارد والخبرات وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية من خلال حلول قائمة على العلم والابتكار.

ويأتي التحرك في ظل تنامي الحاجة إلى أطر عربية مشتركة تدعم الاستثمار في البحث العلمي، وتمهد لإطلاق مبادرات تكاملية تعزز بناء اقتصاد عربي تنافسي قائم على المعرفة وقادر على تحقيق تنمية مستدامة.