7 ميداليات جديدة لمنتخب الإمارات في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى

دبي في 12 فبراير/ وام/ أضافت مريم الزيودي، لاعبة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى – دبي 2026» المقامة حاليا بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وتوجت الزيودي بالمركز الأول في مسابقة رمي القرص لفئة «F40»، التي أقيمت أمس، متفوقة على البطلة التونسية روعة التليلي، صاحبة 3 ذهبيات في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» في منافستي دفع الجلة ورمي القرص، والتي حلت ثانية، فيما جاءت البريطانية جين راشيل ليك في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية.

كما حصد لاعبو المنتخب 6 ميداليات جديدة أخرى، موزعة بين 4 ميداليات فضية عبر محمد المزروعي في سباق 100 متر «T53»، وسالم الشحي في سباق 100 متر «T54»، وسارة الجنيبي في مسابقة رمي الرمح «F33»، وأحمد الحوسني في مسابقة دفع الجلة «F33».

وأضاف المنتخب ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد الكعبي في دفع الجلة «F36»، وعيسى المزروعي في دفع الجلة «F32».

وأعربت مريم الزيودي عن فخرها بالتتويج في هذا الحدث العالمي، مؤكدة أن رياضة أصحاب الهمم تجني ثمار الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والذي أسهم في صعود اللاعبين إلى منصات التتويج قارياً ودولياً.

وقالت إن الإنجاز يضاعف من مسؤوليتها لمواصلة العطاء، مشيرة إلى أن طريق البطولات ليس سهلاً، لكنه يمثل حافزاً كبيراً لها ولزملائها استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية – اليابان 2026.

ورفع منتخب الإمارات رصيده الإجمالي إلى 9 ميداليات بعدما كان قد أحرز ميداليتين عن طريق أحمد يوسف (ذهبية) سباق 100 متر، وأحمد نواد (برونزية ) نفس السباق.