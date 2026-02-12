جمعية الإمارات للملكية الفكرية تستقبل وفد "AIPLA"

دبي في 12 فبراير/ وام/ أكد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن استضافة دولة الإمارات للوفد الرسمي للرابطة الأمريكية لقانون الملكية الفكرية (AIPLA) في زيارتهم الرسمية الأولى للدولة تعكس الثقة الدولية المتنامية بمنظومة حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتبرز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال استقبال الجمعية اليوم وفد الرابطة بهدف الاطلاع على التجربة الإماراتية وأبرز الممارسات المؤسسية والتنظيمية في حماية الحقوق الفكرية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية داعمة للابتكار والاقتصاد المعرفي.

وقال إن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية وكفاءة التطبيق العملي، بما يسهم في صون حقوق المبدعين والمبتكرين وترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار والأنشطة القائمة على المعرفة.

وأضاف أن الجمعية تعمل على توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتبادل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم تطوير سياسات العمل وتعزيز كفاءة منظومة الحماية ويعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال الملكية الفكرية.

وأكد سلفاتوري أناستاسي رئيس الرابطة الأمريكية لقانون الملكية الفكرية (AIPLA) أن الزيارة الأولى إلى دولة الإمارات أتاحت الاطلاع على تجربة متقدمة تتسم بتكامل الأطر التنظيمية مع آليات التنفيذ وكفاءة التطبيق، مشيراً إلى أن المنظومة الإماراتية تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه على المستوى الدولي في حماية الابتكار وتعزيز الامتثال القانوني.

وتجسد الزيارة المكانة الريادية التي تتبوأها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وتعكس مستوى الثقة الذي تحظى به منظومتها في هذا المجال، كما تؤكد أهمية توطيد أواصر التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في دعم الابتكار وتعزيز نظام ملكية فكرية عالمي متكامل ومستدام.

وتعد رابطة (AIPLA) من أبرز وأعرق المنظمات القانونية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تضم نخبة من المحامين ووكلاء براءات الاختراع والخبراء المتخصصين في مختلف مجالات الملكية الفكرية.