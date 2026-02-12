دبي تختتم نهائيات تحدي قادة المستقبل 2026 في قطاع الضيافة والسياحة

دبي في 12 فبراير /وام/اختتمت في دبي فعاليات تحدي قادة المستقبل FLC نهائيات العام 2026، بمشاركة طلبة الضيافة والسياحة ومعلمين وقادة صناعة وممثلي جهات حكومية في لقاء دولي ركز على مستقبل تنمية المواهب ورأس المال البشري في قطاعي الضيافة والسياحة.

وأقيمت النهائيات من 9 إلى 12 فبرايرالجاري على متن السفينة كوين إليزابيث 2 بدعم من سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والراعي العالمي للتحدي .

وقال سعادة عصام كاظم إن استقطاب الكفاءات ورعاية المواهب يشكل ركيزة أساسية لرؤية دبي المستقبلية وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، مؤكدا أهمية الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تطوير القطاعين محليا وعالميا.

وشهدت النهائيات تقديم الفرق المشاركة لمشاريعها والتفاعل مع قادة الصناعة وممثلي القطاع العام ومناقشة قضايا القيادة وقابلية التوظيف واحتياجات القوى العاملة المستقبلية وفاز فريق CoCreators بالمركز الأول في تحدي الطلبة فيما حصلت بيانكا فروست من جامعة بريتوريا على جائزة أفضل معلمة للعام ومنحت جائزة جيه جيه سليف للضيافة لجولييت فين ألكسندر من ستندن جنوب أفريقيا.

وقال هيوبرت أوميلز مؤسس تحدي قادة المستقبل، إن النهائيات في دبي عكست طموح الجيل القادم، وأكدت أهمية بناء شراكات طويلة الأمد بين التعليم والصناعة.

وشكلت الفعاليات منصة للحوار بين قادة التعليم والقطاع السياحي من الشرق الأوسط وأفريقيا حول تطوير المناهج والقيادة ومواءمة القوى العاملة بدعم مجلس استشاري دولي يضم نخبة من قيادات الضيافة والسياحة والتعليم

ومن المقرر أن تتواصل جولات تحدي قادة المستقبل في المملكة المتحدة خلال مارس المقبل ثم في المغرب .