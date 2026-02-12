"بيغ باد وولف" يعود إلى دبي في رمضان بكتب تبدأ من درهمين

دبي في 12 فبراير/ وام / يستعد معرض "بيغ باد وولف" للعودة إلى دبي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 8 مارس 2026 في مدينة دبي للاستديوهات، مقدما ملايين الكتب بأسعار تبدأ من درهمين، في واحدة من أكبر الفعاليات العالمية لبيع الكتب المخفضة.

وتقام نسخة هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك تحت شعار "ما وراء الضجيج"، في دعوة لتعزيز ثقافة القراءة كمساحة للتأمل وترسيخ التفكير الواعي بما ينسجم مع القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع.

ويواصل المعرض ترسيخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في دبي، مستقطباً العائلات والمربين وعشاق القراءة عبر تشكيلة واسعة تشمل كتب الأطفال والمراجع التعليمية والروايات والكتب الفكرية وتطوير الذات، بما يتيح المعرفة بأسعار ميسرة لجميع الفئات.

وأكد أندرو ياب، الشريك المؤسس للمعرض، أن "بيغ باد وولف" أصبح جزءاً من المشهد الثقافي في دبي، وتحول إلى تجربة عائلية متكاملة، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تركز على تطوير تجربة الزوار مع الحفاظ على التنوع والأسعار التنافسية.

وتحظى الدورة الحالية بشراكة إستراتيجية مع هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، في خطوة تعكس تكامل الجهود لتعزيز القراءة وترسيخ حضور الكتاب في المجتمع.

من جانبها، أكدت إيمان الحمادي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في "دبي للثقافة"، أن المعرض يدعم رؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وترسيخ عادات قرائية مستدامة، فيما أشار محمد نور حرصي، ممثل هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن الشراكة تجسد التزاماً مشتركاً بتوسيع الوصول إلى المعرفة وبناء مجتمع معرفي مستدام.

ويعزز "بيغ باد وولف دبي 2026" مكانته كأكبر معرض لبيع الكتب المخفضة في المنطقة، عبر تجربة ثقافية متكاملة ومواعيد ملائمة للعائلات تجعل القراءة أكثر حضورا وتأثيرا في المجتمع.