"أبوظبي للتقاعد" يطلق هوية جديدة في ذكرى تأسيسه الـ25

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد إطلاق هويته المؤسسية الجديدة بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيسه .

وجرى الإعلان خلال حفل رسمي في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء، حيث أكد الصندوق أن الهوية الجديدة لا تقتصر على تحديث بصري، بل تعكس فلسفة مؤسسية ترتكز على الاستدامة والأمان، وتواصل الشراكة الوطنية عبر الأجيال.

وترتبط الهوية الجديدة بالقيم الراسخة التي شكلت مسيرة الصندوق، إلى جانب رؤية استشرافية تضع المواطن في صدارة الأولويات.

ويجسد الشعار قوسا صلبا يرمز إلى الثبات وحفظ الحقوق، تقابله خطوط ممتدة تعبر عن النمو والديناميكية، فيما تمثل نقطة الالتقاء في مركزه الوحدة والتكامل.

ويعكس اللون الأخضر، المستلهم من شجرة النخيل، قيم العطاء والثقة والاستدامة المتجذرة في تراث الدولة.

وأكد الصندوق أن التحول يشمل تطوير الخدمات الرقمية والحلول الذكية لتعزيز تجربة المتعامل، إلى جانب الارتقاء بإدارة الاستثمارات بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز استدامتها.

وجدد التزامه بأن يظل شريكا موثوقا لكل مواطن مسجل لديه، مستمرا في إدارة الاستثمارات بكفاءة لرسم مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

وقال سعادة سالم النعيمي، العضو المنتدب للصندوق:" إن إطلاق الهوية الجديدة ليس مجرد تغيير بصري، بل إعلان عن مرحلة جديدة نضع فيها الإنسان أولا، ونجدد العهد بحماية حقوق المواطنين وبناء مستقبل مشرق لهم ولأسرهم".