بلدية دبا تشارك في "خلوة تصفير البيروقراطية"

الفجيرة في 12 فبراير/ وام/ شاركت بلدية دبا في "خلوة تصفير البيروقراطية" التي نظمت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة الفجيرة، بهدف إطلاق حزمة من المشاريع لتفعيل برنامج التصفير في الإمارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية بما يسهم في تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة للمتعاملين.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام البلدية، أن مشاركة البلدية تأتي انطلاقاً من التزامها الكامل بتوجهات الحكومة نحو بناء منظومة عمل حكومي أكثر مرونة وكفاءة، ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستباقية في تقديم الخدمات.