المنتدى الثاني لرؤساء الجامعات الهندية العربية يواصل أعماله في عجمان

عجمان في 12 فبراير / وام / واصل المنتدى الثاني لرؤساء الجامعات الهندية العربية اليوم أعماله في عجمان، وسط حضور مكثف .

وتناول جدول أعمال المنتدى مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي ركزت على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية والهندية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء شراكات عابرة للحدود.

وشهد المنتدى انعقاد حلقة نقاش ثالثة بعنوان “التعاون البحثي من أجل التنمية المستدامة وتمويل البحوث المشتركة وأنظمة الابتكار”، حيث استعرض المشاركون أبرز التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والمياه والأمن الغذائي، ودور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأدار الجلسة الدكتور مالك الشريري، رئيس جامعة اليرموك في الأردن، بمشاركة الدكتورعمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والأستاذ الدكتور ر. كومار، نائب رئيس جامعة سافيثا للعلوم الطبية والتقنية في الهند، والدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، والدكتورة مينا تشينتامانيني، نائبة رئيس جامعة SVKM’s NMIMS في الهند، والدكتورة روشي دانا، شريكة وعضو مجلس إدارة تنفيذي في مجموعة دانا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تضمنت أعمال المنتدى حلقة نقاش بعنوان “الحضارات: من الذكاء الاصطناعي إلى الكم وما بعده”، ركزت على سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم، وأهم المهارات المطلوبة لجيل ما بعد الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للجامعات العربية والهندية أن تقود التحولات المستقبلية في هذا المجال، بمشاركة فاعلة من طلبة الجامعات.

وتطرقت جلسات المنتدى كذلك إلى اقتصاديات الذكاء الاصطناعي ودوره في تشكيل مستقبل التعليم وسوق العمل، حيث أدار الجلسات البروفيسور ديبيندرا كومار جها، نائب رئيس جامعة ماناف راشنا، بمشاركة البروفيسور غسان عواد، رئيس جامعة أبوظبي، والدكتور مادهو تشيتكارا، المؤسس المشارك لجامعة تشيتكارا في الهند، والدكتورة هيفاء رضا جمال العليل، رئيسة جامعة عفت في المملكة العربية السعودية.

وشهد المنتدى أيضاً انعقاد حلقة نقاش خامسة بعنوان “تسريع الابتكار المشترك وأنظمة ريادة الأعمال”، ناقشت بناء شراكات بحثية عابرة للحدود بين الجامعات والصناعة، والمشاركة في إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الشركات الناشئة بين الجامعات الهندية والعربية، إلى جانب استعراض نماذج تمويل المشاريع المشتركة من المنح التأسيسية إلى التسويق.

وأدار الجلسة البروفيسور رامغوبال راو، نائب رئيس المجموعة في معهد بيتس بيلاني للتكنولوجيا والعلوم في الهند، بمشاركة الدكتور تود لورسن، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ن. ك. لوكانث، نائب رئيس جامعة ميسور في كارناتاكا، والدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، والدكتور الحبتي هشام، رئيس جامعة UM6P في المغرب، والدكتور جان شهدابوري، المدير الإداري لمجموعة نيكاي في دولة الإمارات.