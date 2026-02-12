سرور بن محمد والشيوخ يحضرون حفل زفاف عبدالعزيز بن فيصل القاسمي

أبوظبي في 12 فبراير / وام / حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، واللواء ركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن صقر القاسمي بمناسبة زفاف نجله " الشيخ عبدالعزيز بن فيصل القاسمي " إلى كريمة معالي يوسف بن عمير يوسف المهيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض قاعة المارينا 2، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والشخصيات وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين والمهنئين

وبارك سمو الشيخ سرور بن محمد والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.

من جانبه، عبّر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي عن خالص شكره وتقديره للشيخ سرور بن محمد والشيوخ

على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربا عن بالغ اعتزازه بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية .