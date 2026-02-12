نجاح لافت لـ "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 12 فبراير / وام /تواصلت الأصداء الإيجابية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات “الشارقة 2026” تأكيداً على الأثر الكبير للمحفل الرياضي الأبرز على مستوى الأندية النسائية في الوطن العربي.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد والمشرفة على فريق نادي الوصل للكرة الطائرة للسيدات، أن وصول النسخة الثامنة إلى محطتها الختامية يمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل الدورة مشيدةً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع التي أسهمت في تحقيق هذه النجاحات على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية.

وأضافت أن المحفل الرياضي الكبير الذي تحتضنه وتنظمه إمارة الشارقة من خلال مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يشكّل حدثاً رياضياً متميزاً أحدث حراكاً ملموساً في الرياضة النسائية العربية وأتاح فرصاً مهمة للاعبات للاحتكاك واكتساب الخبرات وتبادل التجارب بما يسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية.

وأشارت إلى أن النسخة الحالية شهدت تطويراً ملحوظاً في آليات التنظيم بما يعكس حرص القائمين عليها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المحافل الرياضية الكبرى وهو ما تتميز به دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص ويصب في مصلحة تطوير الرياضة النسائية عربياً.

ولفتت إلى أن الحدث أسهم أيضاً في تعزيز التواصل بين الرياضيات من مختلف الدول العربية بما يعزز التقارب والتآخي بينهن، مؤكدة أن الرياضة أصبحت مقياساً لحضارة الأمم ورقي الشعوب وإرثاً إنسانياً تتوارثه الأجيال لما لها من أثر إيجابي في بناء الإنسان والوجدان.

وأعرب منير إسحاق عسكر رئيس وفد نادي أكاد عنكاوا العراقي عن تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به الدورة موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على رعايتها للبطولة وتوفيرها جميع مقومات النجاح، مؤكداً أن الدورة تمثل إضافة نوعية للرياضة النسائية العربية وتسهم في تطويرها.

وأشاد بالتنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمستها الوفود منذ وصولها إلى الشارقة موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وإلى جميع القائمين على تنظيم الحدث.

وأشار إلى أن مشاركة نادي أكاد عنكاوا في النسخة الحالية هي الثالثة له بعد مشاركته في النسخة الأولى عام 2012 ثم نسخة 2024، مؤكداً أن الدورة تمثل فرصة مهمة للاحتكاك بفرق قوية ورفع المستوى الفني خاصة في ظل وجود أندية بارزة في منافسات الكرة الطائرة مثل الشارقة الرياضي للمرأة والفتاة الكويتي والوصل الإماراتي ما يعزز من قيمة المشاركة والمنافسة على الألقاب.

وأكد مصطفى محمد عبد الحميد القاضي المدير الفني لفريق نادي الوصل للسيدات للكرة الطائرة، أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أسهمت في سدّ فراغ كبير في المنطقة العربية التي كانت بحاجة إلى مثل هذه البطولات لما لها من فوائد فنية وثقافية واجتماعية.

وأوضح أن البطولة تجمع مدارس رياضية متنوعة ما يمنح اللاعبات خبرات مهمة ويثري أساليب اللعب ويعزز تطور المستوى الفني متمنياً أن تُنظَّم الدورة سنوياً بدلاً من إقامتها كل عامين نظراً لما تحققه من مردود إيجابي ملموس على تطور الرياضة النسائية في المنطقة.

وأشاد ناصر عاشور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بالمستوى التنظيمي الذي ظهرت به النسخة الثامنة، مؤكداً أن الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها حاضنةً للرياضة بمختلف أشكالها وعلى مستوى الجنسين انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية الرياضة في البناء الإنساني.

وأضاف أن احتضان المؤسسة للدورة أسهم في إحداث نقلة نوعية في الرياضة النسائية على مستوى الإمارات والوطن العربي، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في النسخة الحالية يعكس جدوى استمرارية هذا الحدث وتطويره ضمن منظومة تنظيمية متكاملة بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي تحظى بها إمارة الشارقة في استضافة وتنظيم كبرى المحافل الرياضية الدولية.